🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Интера» + «верх» в матче «Ман Сити». Средний кэф – 2.01!
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Вот и Лига чемпионов! Сможет ли «Интер» навязать борьбу «Реалу»? А как выступит «Спартак» в матче Лиги Европы?
Мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.54 до 3.04!
«Спартак» – «Легия»
⏰ 17:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.84
- В последних 3-х матчах «Спартака» забивают обе команды
«Ман Сити» – «Лейпциг»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.54
- В каждом из последних 4-х домашних матчей «Ман Сити» было забито более 2-х мячей.
«Спортинг» – «Аякс»
⏰ 22:00
Ставка: 1Х за 1.61
- «Спортинг» не проигрывает на протяжении 11 матчей
«Ливерпуль» – «Милан»
⏰ 22:00
Ставка: Х2 за 3.04
- «Милан» не проигрывает на протяжении 13 матчей.
«Интер» – «Реал»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.04
- «Интер»забивает более 1 мяча в 13 матчах кряду.
💥 Средний кэф – 2.01!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
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