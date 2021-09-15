Вот и Лига чемпионов! Сможет ли «Интер» навязать борьбу «Реалу»? А как выступит «Спартак» в матче Лиги Европы?

Мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.54 до 3.04!

⏰ 17:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.84

В последних 3-х матчах «Спартака» забивают обе команды

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.54

В каждом из последних 4-х домашних матчей «Ман Сити» было забито более 2-х мячей.

⏰ 22:00

Ставка: 1Х за 1.61

«Спортинг» не проигрывает на протяжении 11 матчей

⏰ 22:00

Ставка: Х2 за 3.04

«Милан» не проигрывает на протяжении 13 матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.04

«Интер»забивает более 1 мяча в 13 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.01!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!