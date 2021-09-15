Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Интера» + «верх» в матче «Ман Сити». Средний кэф – 2.01!

автор Николай Караман

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Вот и Лига чемпионов! Сможет ли «Интер» навязать борьбу «Реалу»? А как выступит «Спартак» в матче Лиги Европы?

Мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.54 до 3.04!

«Спартак» – «Легия»

17:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.84

  • В последних 3-х матчах «Спартака» забивают обе команды

«Ман Сити» – «Лейпциг»

22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.54

  • В каждом из последних 4-х домашних матчей «Ман Сити» было забито более 2-х мячей.

«Спортинг» – «Аякс»

22:00

Ставка: 1Х за 1.61

  • «Спортинг» не проигрывает на протяжении 11 матчей

«Ливерпуль» – «Милан»

22:00

Ставка: Х2 за 3.04

  • «Милан» не проигрывает на протяжении 13 матчей.

«Интер» – «Реал»

22:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.04

  • «Интер»забивает более 1 мяча в 13 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.01!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
50.6% WR-7.11% ROI
Нет не совсем .
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