Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Арсенала» + голы в матче «Баварии». Средний кэф – 2.34!

автор Николай Караман

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Несмотря на середину недели, во многих европейских чемпионатах пройдет очередной тур: на что можно поставить сегодня?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.54!

«Боруссия» Д – «Гройтер»

22:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.97

  • В последних 5 матчах «Боруссии» забивают обе команды.

«Байер» – «Хоффенхайм»

22:30

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.34

  • «Хоффенхайм» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

«Бернли» – «Уотфорд»

22:30

Ставка: Ничья за 3.54

  • «Бернли» сыграл вничью в 7 из последних 10 матчей.

«Кристал Пэлас» – «Саутгемптон»

22:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

  • В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Кристал Пэлас» было забито 2 и менее мячей.

«Арсенал» – «Вест Хэм»

23:00

Ставка: П1 за 2.17

  • «Арсенал» одержал победу в 13 из последних 18 очных матчей.

💥 Средний кэф – 2.34!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Николай Новиков28
33.3% WR-0.88% ROI
нет, не думаю, сколько раз сравнивал ваше мнение, делал ставки и обязательно проигрывал! это печально!
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