Несмотря на середину недели, во многих европейских чемпионатах пройдет очередной тур: на что можно поставить сегодня?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.54!

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.97

В последних 5 матчах «Боруссии» забивают обе команды.

⏰ 22:30

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.34

«Хоффенхайм» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

⏰ 22:30

Ставка: Ничья за 3.54

«Бернли» сыграл вничью в 7 из последних 10 матчей.

⏰ 22:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Кристал Пэлас» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 23:00

Ставка: П1 за 2.17

«Арсенал» одержал победу в 13 из последних 18 очных матчей.

💥 Средний кэф – 2.34!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!