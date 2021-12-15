🔥 5 трендов на сегодня: победа «Арсенала» + голы в матче «Баварии». Средний кэф – 2.34!
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Несмотря на середину недели, во многих европейских чемпионатах пройдет очередной тур: на что можно поставить сегодня?
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?
😍 Кэфы от 1.72 до 3.54!
«Боруссия» Д – «Гройтер»
⏰ 22:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.97
- В последних 5 матчах «Боруссии» забивают обе команды.
«Байер» – «Хоффенхайм»
⏰ 22:30
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.34
- «Хоффенхайм» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
«Бернли» – «Уотфорд»
⏰ 22:30
Ставка: Ничья за 3.54
- «Бернли» сыграл вничью в 7 из последних 10 матчей.
«Кристал Пэлас» – «Саутгемптон»
⏰ 22:30
Ставка: ТМ (2,5) за 1.72
- В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Кристал Пэлас» было забито 2 и менее мячей.
«Арсенал» – «Вест Хэм»
⏰ 23:00
Ставка: П1 за 2.17
- «Арсенал» одержал победу в 13 из последних 18 очных матчей.
💥 Средний кэф – 2.34!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
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Николай Новиков28
33.3% WR-0.88% ROI