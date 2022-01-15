🔥 5 трендов на воскресенье: ОЗ в матче «Ромы» + Победа «Интера». Средний кэф – 2.38!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.67 до 3.64!
«Эльче» – «Вильярреал»
⏰ 16:00
Ставка: Ничья за 3.64
- «Эльче» сыграл вничью с «Вильярреалом» в 4 из последних 6 матчей.
«Вест Хэм» – «Лидс»
⏰ 17:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.67
- В каждом из последних 5 матчей «Лидса» было забито более 2 мячей.
«Сассуоло» – «Верона»
⏰ 14:30
Ставка: П1 за 2.27
- «Сассуоло» одержал победу на «Вероной» в 6 из 7 последних матчей.
«Рома» – «Кальяри»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.91
- В последних 4 матчах «Ромы» забивают обе команды.
«Аталанта» – «Интер»
⏰ 22:45
Ставка: П2 за 2.39
- «Интер» одержал победу в 8 матчах Серии А кряду.
💥 Средний кэф – 2.38!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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