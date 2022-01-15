Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.67 до 3.64!

⏰ 16:00

Ставка: Ничья за 3.64

«Эльче» сыграл вничью с «Вильярреалом» в 4 из последних 6 матчей.

⏰ 17:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.67

В каждом из последних 5 матчей «Лидса» было забито более 2 мячей.

⏰ 14:30

Ставка: П1 за 2.27

«Сассуоло» одержал победу на «Вероной» в 6 из 7 последних матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.91

В последних 4 матчах «Ромы» забивают обе команды.

⏰ 22:45

Ставка: П2 за 2.39

«Интер» одержал победу в 8 матчах Серии А кряду.

💥 Средний кэф – 2.38!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!