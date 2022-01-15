Betting Insider

🔥 5 трендов на воскресенье: ОЗ в матче «Ромы» + Победа «Интера». Средний кэф – 2.38!

автор Николай Караман

Забирай тренды воскресенья и ставь вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom! Какой заинтересовал?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.67 до 3.64!

«Эльче» – «Вильярреал»

16:00

Ставка: Ничья за 3.64

  • «Эльче» сыграл вничью с «Вильярреалом» в 4 из последних 6 матчей.

«Вест Хэм» – «Лидс»

17:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.67

  • В каждом из последних 5 матчей «Лидса» было забито более 2 мячей.

«Сассуоло» – «Верона»

14:30

Ставка: П1 за 2.27

  • «Сассуоло» одержал победу на «Вероной» в 6 из 7 последних матчей.

«Рома» – «Кальяри»

20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.91

  • В последних 4 матчах «Ромы» забивают обе команды.

«Аталанта» – «Интер»

22:45

Ставка: П2 за 2.39

  • «Интер» одержал победу в 8 матчах Серии А кряду.

💥 Средний кэф – 2.38!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.