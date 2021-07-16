Национальные чемпионаты постепенно возвращаются! Как сложатся первые игры нового сезона?

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.42 до 3.36!

⏰ 16:45

Ставка: П2 за 1.42

БАТЭ победил в 6 из 7 последних матчей на поле «Слуцка» в Высшей лиге.

⏰ 19:55

Ставка: Ф1 (-1,5) за 1.86

Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.78

Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.

⏰ 20:45

Ставка: Ф2 (0) за 3.36

Ставка сыграла в 7 из 8 последних личных встреч на поле «Торпедо» в Высшей лиге.

⏰ 21:00

Ставка: «Црвена Звезда» победит и не пропустит за 2.10

Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.

💥 Средний кэф – 2.10!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!