🔥 5 трендов на сегодня: победа БАТЭ + минусовая фора «Динамо» Загреб. Средний кэф – 2.10!
Получи бонус до 1000 рублей от BetBoom и ставь на любой матч!
Национальные чемпионаты постепенно возвращаются! Как сложатся первые игры нового сезона?
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.42 до 3.36!
«Слуцк» – БАТЭ
⏰ 16:45
Ставка: П2 за 1.42
- БАТЭ победил в 6 из 7 последних матчей на поле «Слуцка» в Высшей лиге.
«Динамо» Загреб – «Славен»
⏰ 19:55
Ставка: Ф1 (-1,5) за 1.86
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.
«Мидтьюлланд» – «Оденсе»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.78
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.
«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск
⏰ 20:45
Ставка: Ф2 (0) за 3.36
- Ставка сыграла в 7 из 8 последних личных встреч на поле «Торпедо» в Высшей лиге.
«Црвена Звезда» – «Войводина»
⏰ 21:00
Ставка: «Црвена Звезда» победит и не пропустит за 2.10
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.
💥 Средний кэф – 2.10!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
⚽️Татьяна Васильевна⚽️
52.1% WR1.11% ROI