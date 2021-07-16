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🔥 5 трендов на сегодня: победа БАТЭ + минусовая фора «Динамо» Загреб. Средний кэф – 2.10!

автор Николай Караман

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Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.42 до 3.36!

«Слуцк» – БАТЭ

16:45

Ставка: П2 за 1.42

  • БАТЭ победил в 6 из 7 последних матчей на поле «Слуцка» в Высшей лиге.

«Динамо» Загреб – «Славен»

19:55

Ставка: Ф1 (-1,5) за 1.86

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.

«Мидтьюлланд» – «Оденсе»

20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.78

  •  Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.

«Торпедо-БелАЗ» – «Динамо» Минск

20:45

Ставка: Ф2 (0) за 3.36

  •  Ставка сыграла в 7 из 8 последних личных встреч на поле «Торпедо» в Высшей лиге.

«Црвена Звезда» – «Войводина»

21:00

Ставка: «Црвена Звезда» победит и не пропустит за 2.10

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.

💥 Средний кэф – 2.10!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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⚽️Татьяна Васильевна⚽️
52.1% WR1.11% ROI
вряд ли 🤔
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