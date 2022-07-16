🔥 5 трендов на сегодня: победа «Торпедо-БелАЗ» + голы «Нефтехимика». Средний кэф – 2.38!
Старт ФНЛ и новый тур чемпионата Беларуси: используй фрибет 3000 рублей на любой матч!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 3.80!
«Витебск» – «Неман»
⏰ 16:00
Ставка: Х за 3.80
- Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних очных матчей команд в чемпионате Беларуси.
«Волга» Ульяновск – «Енисей»
⏰ 18:00
Ставка: Ф1 (0) за 2.16
- «Волга» Ульяновск не проигрывает в 10 играх кряду.
«Нефтехимик» – КАМАЗ
⏰ 18:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.88
- В последних 5 играх «Нефтехимик» забивает в среднем по 2,40 гола за игру.
«Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь»
⏰ 18:00
Ставка: П1 за 2.34
- «Торпедо-БелАЗ» побеждает в 4 из 5 последних матчей.
«Днепр» Могилев – «Славия» Мозырь
⏰ 18:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.72
- «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей обеих команд.
💥 Средний кэф – 2.38!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.