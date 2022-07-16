Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.80!

⏰ 16:00

Ставка: Х за 3.80

Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних очных матчей команд в чемпионате Беларуси.

⏰ 18:00

Ставка: Ф1 (0) за 2.16

«Волга» Ульяновск не проигрывает в 10 играх кряду.

⏰ 18:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.88

В последних 5 играх «Нефтехимик» забивает в среднем по 2,40 гола за игру.

⏰ 18:00

Ставка: П1 за 2.34

«Торпедо-БелАЗ» побеждает в 4 из 5 последних матчей.

⏰ 18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.72

«Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей обеих команд.

💥 Средний кэф – 2.38!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!