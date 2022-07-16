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🔥 5 трендов на сегодня: победа «Торпедо-БелАЗ» + голы «Нефтехимика». Средний кэф – 2.38!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.80!

«Витебск» – «Неман»

⏰ 16:00

Ставка: Х за 3.80

  • Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних очных матчей команд в чемпионате Беларуси. 

«Волга» Ульяновск – «Енисей»

⏰ 18:00

Ставка: Ф1 (0) за 2.16

  • «Волга» Ульяновск не проигрывает в 10 играх кряду.

«Нефтехимик» – КАМАЗ

⏰ 18:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.88

  • В последних 5 играх «Нефтехимик» забивает в среднем по 2,40 гола за игру. 

«Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь»

⏰ 18:00

Ставка: П1 за 2.34

  • «Торпедо-БелАЗ» побеждает в 4 из 5 последних матчей. 

«Днепр» Могилев – «Славия» Мозырь

⏰ 18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.72

  • «Верх» пробивается в 3 изпоследних матчей обеих команд.

💥 Средний кэф – 2.38!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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