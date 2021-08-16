Betting Insider

🔥 5 трендов на 16 августа: ТМ в матче «Эльче» – «Атлетик» + Победа «Сочи». Средний кэф – 1.92!

автор Данил Симонов

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В понедельник нас ждут заключительные матчи в национальных чемпионатах! Сегодня рассмотрим матчи Кубка Италии, РПЛ и Ла Лиги.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.53 до 2.10!

«Сочи» – «Химки»

⏰ 19:00

Ставка: П1 за 1.95

  • «Сочи» одержал победу в 10 из последних 12 домашних матчей.

«Мариуполь» – «Черноморец»

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.86

  • В 10 последних матчах команды «Черноморец» было забито более 2 мячей.

«Вильярреал» – «Гранада»

⏰ 21:00

Ставка: Обе забьют (да) за 2.10

  • В последних 11 матчах, где «Гранада» играет на выездезабивают обе команды.

«Сампдория» – «Алессандрия»

⏰ 22:00

Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.08

  • Сампдория» не пропускает в 4 матчах подряд

«Эльче» – «Атлетик»

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.53

  • В каждом из последних 6 домашних матчей команды «Эльче» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 1.92

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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