🔥 5 трендов на 16 августа: ТМ в матче «Эльче» – «Атлетик» + Победа «Сочи». Средний кэф – 1.92!
Ставьте на сегодняшние матчи вместе с фрибетом 1000 рублей от Winline!
В понедельник нас ждут заключительные матчи в национальных чемпионатах! Сегодня рассмотрим матчи Кубка Италии, РПЛ и Ла Лиги.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.53 до 2.10!
«Сочи» – «Химки»
⏰ 19:00
Ставка: П1 за 1.95
- «Сочи» одержал победу в 10 из последних 12 домашних матчей.
«Мариуполь» – «Черноморец»
⏰ 19:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.86
- В 10 последних матчах команды «Черноморец» было забито более 2 мячей.
«Вильярреал» – «Гранада»
⏰ 21:00
Ставка: Обе забьют (да) за 2.10
- В последних 11 матчах, где «Гранада» играет на выезде, забивают обе команды.
«Сампдория» – «Алессандрия»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.08
- Сампдория» не пропускает в 4 матчах подряд
«Эльче» – «Атлетик»
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.53
- В каждом из последних 6 домашних матчей команды «Эльче» было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 1.92
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Aza Aza10
100% WR0.6% ROI