Ставьте на сегодняшние матчи вместе с фрибетом до 2 000 рублей от Betboom!

Первый тур ЛЧ подошел к концу – теперь стартует групповой этап Лиги Европы! Сможет ли «Локо» обыграть «Марсель» в Москве? А как пройдет игра «Лестер» – «Наполи»?

Мы собрали тренды к пяти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.54 до 3.04!

⏰ 19:45

Ставка: 1Х за 1.93

«Динамо» Загреб не проигрывает в 6-ти из 8-ми последних матчей.

⏰ 19:45

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 3.04

В последних 5-ти играх «Локо» забивает по 1,60 гола за матч.

⏰ 19:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.92

ТБ (2,5) проходил в 5-ти последних матчах «Галатасарая».

⏰ 22:00

Ставка: Обе забьют (да) за 1.77

Обе команды пропускают 3 матча подряд.

⏰ 22:00

Ставка: П1 за 2.51

ПСВ побеждает в 3-х из 5-ти последних матчей.

💥 Средний кэф – 2.23!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!