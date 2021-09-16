Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа ПСВ + «верх» «Галатасарая». Средний кэф – 2.23!

автор Данила Карзанов

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Первый тур ЛЧ подошел к концу – теперь стартует групповой этап Лиги Европы! Сможет ли «Локо» обыграть «Марсель» в Москве? А как пройдет игра «Лестер» –  «Наполи»?

Мы собрали тренды к пяти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.54 до 3.04!

«Динамо» Загреб – «Вест Хэм»

⏰ 19:45

Ставка: 1Х за 1.93

  • «Динамо» Загреб не проигрывает в 6-ти из 8-ми последних матчей.

«Локомотив» – «Марсель»

⏰ 19:45

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 3.04

  • В последних 5-ти играх «Локо» забивает по 1,60 гола за матч.

«Галатасарай» – «Лацио»

19:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.92

  • ТБ (2,5) проходил в 5-ти последних матчах «Галатасарая».

«Лестер» – «Наполи»

⏰ 22:00

Ставка: Обе забьют (да) за 1.77

  • Обе команды пропускают 3 матча подряд.

ПСВ – «Реал Сосьедад»

⏰ 22:00

Ставка: П1 за 2.51

  • ПСВ побеждает в 3-х из 5-ти последних матчей.

💥 Средний кэф – 2.23!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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Валера Мороз
42.8% WR-10.1% ROI
вест хзм Б 1,5 мяча
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