🔥 5 трендов на сегодня: победа ПСВ + «верх» «Галатасарая». Средний кэф – 2.23!
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Первый тур ЛЧ подошел к концу – теперь стартует групповой этап Лиги Европы! Сможет ли «Локо» обыграть «Марсель» в Москве? А как пройдет игра «Лестер» – «Наполи»?
Мы собрали тренды к пяти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.54 до 3.04!
«Динамо» Загреб – «Вест Хэм»
⏰ 19:45
Ставка: 1Х за 1.93
- «Динамо» Загреб не проигрывает в 6-ти из 8-ми последних матчей.
«Локомотив» – «Марсель»
⏰ 19:45
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 3.04
- В последних 5-ти играх «Локо» забивает по 1,60 гола за матч.
«Галатасарай» – «Лацио»
⏰ 19:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.92
- ТБ (2,5) проходил в 5-ти последних матчах «Галатасарая».
«Лестер» – «Наполи»
⏰ 22:00
Ставка: Обе забьют (да) за 1.77
- Обе команды пропускают 3 матча подряд.
ПСВ – «Реал Сосьедад»
⏰ 22:00
Ставка: П1 за 2.51
- ПСВ побеждает в 3-х из 5-ти последних матчей.
💥 Средний кэф – 2.23!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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