Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «МЮ» + фора «Наполи». Средний кэф – 1.91!

автор Данила Карзанов

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 2.75!

«МЮ» – «Ньюкасл»

⏰ 16:00

Ставка: П1 за 2.06

  • «МЮ» побеждает в 4 из 5 последних матчей. 

«Лидс» – «Арсенал»

⏰ 16:00

Ставка: ИТ2Б (2) за 1.97

  • В последних 5 играх «Арсенал» забивает в среднем по 2,60 гола за матч.

«Нижний Новгород» – «Зенит»

⏰ 16:30

Ставка: ОЗ (нет) за 1.76

  • Ставка сыграла в 3 из 5 последних матчей обеих команд. 

«Унион» – «Боруссия» Д

⏰ 18:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.99

  • «Низ» заходит в 5 последних встречах «Униона». 

«Наполи» – «Болонья»

⏰ 19:00

Ставка: Ф1 (-1,5) за 1.78

  • Ставка сыграла в 3 из 5 последних личных игр команд. 

💥 Средний кэф – 1.91!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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