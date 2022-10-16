Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 2.75!

⏰ 16:00

Ставка: П1 за 2.06

«МЮ» побеждает в 4 из 5 последних матчей.

⏰ 16:00

Ставка: ИТ2Б (2) за 1.97

В последних 5 играх «Арсенал» забивает в среднем по 2,60 гола за матч.

⏰ 16:30

Ставка: ОЗ (нет) за 1.76

Ставка сыграла в 3 из 5 последних матчей обеих команд.

⏰ 18:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.99

«Низ» заходит в 5 последних встречах «Униона».

⏰ 19:00

Ставка: Ф1 (-1,5) за 1.78

Ставка сыграла в 3 из 5 последних личных игр команд.

💥 Средний кэф – 1.91!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!