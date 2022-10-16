🔥 5 трендов на сегодня: победа «МЮ» + фора «Наполи». Средний кэф – 1.91!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.65 до 2.75!
«МЮ» – «Ньюкасл»
⏰ 16:00
Ставка: П1 за 2.06
- «МЮ» побеждает в 4 из 5 последних матчей.
«Лидс» – «Арсенал»
⏰ 16:00
Ставка: ИТ2Б (2) за 1.97
- В последних 5 играх «Арсенал» забивает в среднем по 2,60 гола за матч.
«Нижний Новгород» – «Зенит»
⏰ 16:30
Ставка: ОЗ (нет) за 1.76
- Ставка сыграла в 3 из 5 последних матчей обеих команд.
«Унион» – «Боруссия» Д
⏰ 18:30
Ставка: ТМ (2,5) за 1.99
- «Низ» заходит в 5 последних встречах «Униона».
«Наполи» – «Болонья»
⏰ 19:00
Ставка: Ф1 (-1,5) за 1.78
- Ставка сыграла в 3 из 5 последних личных игр команд.
💥 Средний кэф – 1.91!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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