Несмотря на середину недели, во многих европейских чемпионатах пройдет очередной тур: на что можно поставить сегодня?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.53 до 2.40!

⏰ 20:45

Ставка: П1 за 1.63

«Антверпен» одержал победу в 9 из последних 13 матчей.

⏰ 22:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.80

В каждом из последних 5 матчей «Лестера» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:45

Ставка: ОЗ: Да за 2.40

В последних 3 матчах «Эвертона» забивают обе команды.

⏰ 23:00

Ставка: Ф2 (2,5) за 1.98

Ставка сыграла в 8 из 9 последних личных встреч на поле «Ливерпуля» в АПЛ.

⏰ 23:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.53

В каждом из последних 7 выездных матчей «Шарлеруа» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 1.86!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!