🔥 5 трендов на сегодня: победа «Антверпена» + голы в матче «Эвертона». Средний кэф – 1.86!
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Несмотря на середину недели, во многих европейских чемпионатах пройдет очередной тур: на что можно поставить сегодня?
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?
😍 Кэфы от 1.53 до 2.40!
«Антверпен» – «Эйпен»
⏰ 20:45
Ставка: П1 за 1.63
- «Антверпен» одержал победу в 9 из последних 13 матчей.
«Лестер» – «Тоттенхэм»
⏰ 22:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.80
- В каждом из последних 5 матчей «Лестера» было забито более 2 мячей.
«Челси» – «Эвертон»
⏰ 22:45
Ставка: ОЗ: Да за 2.40
- В последних 3 матчах «Эвертона» забивают обе команды.
«Ливерпуль» – «Ньюкасл»
⏰ 23:00
Ставка: Ф2 (2,5) за 1.98
- Ставка сыграла в 8 из 9 последних личных встреч на поле «Ливерпуля» в АПЛ.
«Генк» – «Шарлеруа»
⏰ 23:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.53
- В каждом из последних 7 выездных матчей «Шарлеруа» было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 1.86!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Геннадий Мурзенко
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