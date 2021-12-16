Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Антверпена» + голы в матче «Эвертона». Средний кэф – 1.86!

автор Николай Караман

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Несмотря на середину недели, во многих европейских чемпионатах пройдет очередной тур: на что можно поставить сегодня?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.53 до 2.40!

«Антверпен» – «Эйпен»

20:45

Ставка: П1 за 1.63

  • «Антверпен» одержал победу в 9 из последних 13 матчей.

«Лестер» – «Тоттенхэм»

22:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.80

  • В каждом из последних 5 матчей «Лестера» было забито более 2 мячей.

«Челси» – «Эвертон»

22:45

Ставка: ОЗ: Да за 2.40

  • В последних 3 матчах «Эвертона» забивают обе команды.

«Ливерпуль» – «Ньюкасл»

23:00

Ставка: Ф2 (2,5) за 1.98

  • Ставка сыграла в 8 из 9 последних личных встреч на поле «Ливерпуля» в АПЛ.

«Генк» – «Шарлеруа»

23:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.53

  • В каждом из последних 7 выездных матчей «Шарлеруа» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 1.86!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Геннадий Мурзенко
0% WR0% ROI
генк-шарле не пройдет.я бы поставил тм3
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