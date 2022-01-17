Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.98 до 4.95!

⏰ 20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.98

В каждом из последних 5 матчей «Наполи» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.49

В каждом из последних 4 выездных матчей «Специи» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.06

В последних 3 матчах «Академики» забивают обе команды.

⏰ 22:45

Ставка: Ничья за 4.95

Последние 5 матчей между собой на поле «Фиорентины» завершились вничью.

⏰ 22:45

Ставка: П1 за 2.13

«Париж» одержал победу в 6 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.72!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!