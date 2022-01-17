Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: «низ» в матче «Наполи» + победа «Парижа». Средний кэф – 2.72!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.98 до 4.95!

«Болонья» – «Наполи»

20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.98

  • В каждом из последних 5 матчей «Наполи» было забито 2 и менее мячей.

«Милан» – «Специя»

20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.49

  • В каждом из последних 4 выездных матчей «Специи» было забито 2 и менее мячей.

«Академика» – «Риу Аве»

21:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.06

  • В последних 3 матчах «Академики» забивают обе команды.

«Фиорентина» – «Дженоа»

22:45

Ставка: Ничья за 4.95

  • Последние 5 матчей между собой на поле «Фиорентины» завершились вничью.

«Париж» – «Гавр»

22:45

Ставка: П1 за 2.13

  • «Париж» одержал победу в 6 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.72!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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67.5% WR-0.11% ROI
академіки програють0-2
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