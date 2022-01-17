🔥 5 трендов на сегодня: «низ» в матче «Наполи» + победа «Парижа». Средний кэф – 2.72!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.98 до 4.95!
«Болонья» – «Наполи»
⏰ 20:30
Ставка: ТМ (2,5) за 1.98
- В каждом из последних 5 матчей «Наполи» было забито 2 и менее мячей.
«Милан» – «Специя»
⏰ 20:30
Ставка: ТМ (2,5) за 2.49
- В каждом из последних 4 выездных матчей «Специи» было забито 2 и менее мячей.
«Академика» – «Риу Аве»
⏰ 21:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.06
- В последних 3 матчах «Академики» забивают обе команды.
«Фиорентина» – «Дженоа»
⏰ 22:45
Ставка: Ничья за 4.95
- Последние 5 матчей между собой на поле «Фиорентины» завершились вничью.
«Париж» – «Гавр»
⏰ 22:45
Ставка: П1 за 2.13
- «Париж» одержал победу в 6 матчах кряду.
💥 Средний кэф – 2.72!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Володимир Мельничук
67.5% WR-0.11% ROI