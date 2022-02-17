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🔥 5 трендов на сегодня: Голы в матче «Шерифа» + Ничья «Барселоны». Средний кэф – 2.52!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.90 до 3.74!

«Шериф» – «Брага»

20:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.14

  • В каждом из последних 5 домашних матчей «Шерифа» было забито более 2 мячей.

«Барселона» – «Наполи»

20:45

Ставка: Ничья за 3.74

  • «Барселона» сыграла вничью в 4 из последних 6 матчей.

«Порту» – «Лацио»

23:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.02

  • «Порту» забивает более 1 мяча в 10 матчах кряду.

«Лейпциг» – «Реал Сосьедад»

23:00

Ставка: П1 за 1.90

  • «Лейпциг» одержал победу в 6 из последних 7 домашних матчей.

«Аталанта» – «Олимпиакос»

23:00

Ставка: Х2 за 2.80

  • «Олимпиакос» не проигрывает на протяжении 10 матчей.

💥 Средний кэф – 2.52!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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