🔥 5 трендов на сегодня: Голы в матче «Шерифа» + Ничья «Барселоны». Средний кэф – 2.52!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.90 до 3.74!
«Шериф» – «Брага»
⏰ 20:45
Ставка: ТБ (2,5) за 2.14
- В каждом из последних 5 домашних матчей «Шерифа» было забито более 2 мячей.
«Барселона» – «Наполи»
⏰ 20:45
Ставка: Ничья за 3.74
- «Барселона» сыграла вничью в 4 из последних 6 матчей.
«Порту» – «Лацио»
⏰ 23:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.02
- «Порту» забивает более 1 мяча в 10 матчах кряду.
«Лейпциг» – «Реал Сосьедад»
⏰ 23:00
Ставка: П1 за 1.90
- «Лейпциг» одержал победу в 6 из последних 7 домашних матчей.
«Аталанта» – «Олимпиакос»
⏰ 23:00
Ставка: Х2 за 2.80
- «Олимпиакос» не проигрывает на протяжении 10 матчей.
💥 Средний кэф – 2.52!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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