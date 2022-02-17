Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.90 до 3.74!

⏰ 20:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.14

В каждом из последних 5 домашних матчей «Шерифа» было забито более 2 мячей.

⏰ 20:45

Ставка: Ничья за 3.74

«Барселона» сыграла вничью в 4 из последних 6 матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.02

«Порту» забивает более 1 мяча в 10 матчах кряду.

⏰ 23:00

Ставка: П1 за 1.90

«Лейпциг» одержал победу в 6 из последних 7 домашних матчей.

⏰ 23:00

Ставка: Х2 за 2.80

«Олимпиакос» не проигрывает на протяжении 10 матчей.

💥 Средний кэф – 2.52!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!