Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.68 до 2.50!

⏰ 20:45

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.50

«Базель» забивает более 1 мяча в 6 последних домашних матчах.

⏰ 20:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.12

В каждом из последних 7 матчей «Браги» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.88

В каждом из последних 4 матчей «Црвена Звезды» было забито более 2 мячей.

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.12

В каждом из последних 4 матчей «Ромы» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 23:00

Ставка: Х2 за 1.68

«Порту» не проигрывает на выезде на протяжении 10 матчей.

💥 Средний кэф – 2.06!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!