🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Базеля» + Непроигрыш «Порту». Средний кэф – 2.06!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.68 до 2.50!
«Базель» – «Марсель»
⏰ 20:45
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.50
- «Базель» забивает более 1 мяча в 6 последних домашних матчах.
«Монако» – «Брага»
⏰ 20:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.12
- В каждом из последних 7 матчей «Браги» было забито 2 и менее мячей.
«Црвена Звезда» – «Рейнджерс»
⏰ 20:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.88
- В каждом из последних 4 матчей «Црвена Звезды» было забито более 2 мячей.
«Рома» – «Витесс»
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.12
- В каждом из последних 4 матчей «Ромы» было забито 2 и менее мячей.
«Лион» – «Порту»
⏰ 23:00
Ставка: Х2 за 1.68
- «Порту» не проигрывает на выезде на протяжении 10 матчей.
💥 Средний кэф – 2.06!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Валера Рыбкин
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