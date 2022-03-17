Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Базеля» + Непроигрыш «Порту». Средний кэф – 2.06!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.68 до 2.50!

«Базель» – «Марсель»

20:45

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.50

  • «Базель» забивает более 1 мяча в 6 последних домашних матчах.

«Монако» – «Брага»

20:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.12

  • В каждом из последних 7 матчей «Браги» было забито 2 и менее мячей.

«Црвена Звезда» – «Рейнджерс»

20:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.88

  • В каждом из последних 4 матчей «Црвена Звезды» было забито более 2 мячей.

«Рома» – «Витесс»

23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.12

  • В каждом из последних 4 матчей «Ромы» было забито 2 и менее мячей.

«Лион» – «Порту»

23:00

Ставка: Х2 за 1.68

  • «Порту» не проигрывает на выезде на протяжении 10 матчей.

💥 Средний кэф – 2.06!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Валера Рыбкин
0% WR0% ROI
со всеми событиями согласен.кроме Базель...у Марселя уровень выше.да и они будут держать оборону...потому что Марсель и так уже прошел.если будет сушить.максимум 1-1....или ничья.зачем рисковать.да и Базель не забивает больше 1 гола сильным командам...
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