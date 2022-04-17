Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Лейпцига» + ИТ «Марселя». Средний кэф – 2.74!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 2.01 до 3.76!

«Ньюкасл» – «Лестер»

16:15

Ставка: ТБ (2,5) за 2.01

  • В каждом из последних 5 матчей между собой было забито более 2 мячей.

«Арминия» – «Бавария»

16:30

Ставка: ТМ (2,5) за 3.32

  • В каждом из последних 4 домашних матчей «Арминии» было забито 2 и менее мячей.

«Атлетико» – «Эспаньол»

17:15

Ставка: ОЗ: Да за 2.20

  • В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

«Байер» – «Лейпциг»

20:30

Ставка: П2 за 2.42

  • «Лейпциг» одержал победу в 9 из последних 12 матчей.

«ПСЖ» – «Марсель»

21:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.76

  • «Марсель» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.74!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Жомарт Апппзов
44.9% WR-8.27% ROI
да зайдут.
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