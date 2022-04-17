🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Лейпцига» + ИТ «Марселя». Средний кэф – 2.74!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 2.01 до 3.76!
«Ньюкасл» – «Лестер»
⏰ 16:15
Ставка: ТБ (2,5) за 2.01
- В каждом из последних 5 матчей между собой было забито более 2 мячей.
«Арминия» – «Бавария»
⏰ 16:30
Ставка: ТМ (2,5) за 3.32
- В каждом из последних 4 домашних матчей «Арминии» было забито 2 и менее мячей.
«Атлетико» – «Эспаньол»
⏰ 17:15
Ставка: ОЗ: Да за 2.20
- В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.
«Байер» – «Лейпциг»
⏰ 20:30
Ставка: П2 за 2.42
- «Лейпциг» одержал победу в 9 из последних 12 матчей.
«ПСЖ» – «Марсель»
⏰ 21:45
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.76
- «Марсель» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
💥 Средний кэф – 2.74!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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