Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 2.01 до 3.76!

⏰ 16:15

Ставка: ТБ (2,5) за 2.01

В каждом из последних 5 матчей между собой было забито более 2 мячей.

⏰ 16:30

Ставка: ТМ (2,5) за 3.32

В каждом из последних 4 домашних матчей «Арминии» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 17:15

Ставка: ОЗ: Да за 2.20

В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 20:30

Ставка: П2 за 2.42

«Лейпциг» одержал победу в 9 из последних 12 матчей.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.76

«Марсель» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.74!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!