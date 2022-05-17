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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в Греции + ИТ «Ноттингема». Средний кэф – 2.30!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.64 до 3.28!

«АЕК» – «Олимпиакос»

20:00

Ставка: П2 за 3.28

  • «Олимпиакос» победил в 24 из последних 34 матчей.

«ПАОК» – «Панатинаикос»

20:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.03

  • В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

«Беневенто» – «Пиза»

21:30

Ставка: Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.64

  • В последних 5 матчах «Пиза» пропускает во втором тайме.

«Ноттингем Форест» – «Шеффилд Юнайтед»

21:45

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.34

  • «Ноттингем Форест» забивает более 1 мяча в 10 последних домашних матчах.

«Саутгемптон» – «Ливерпуль»

21:45

Ставка: ОЗ (нет) за 2.22

  • Обмена голов не было в 4 последних очных матчах.

💥 Средний кэф – 2.30!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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