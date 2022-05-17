🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в Греции + ИТ «Ноттингема». Средний кэф – 2.30!
Готовы к вторнику? Тогда получи с бонус до 8000 рублей от BetBoom и выбирай любой тренд!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.64 до 3.28!
«АЕК» – «Олимпиакос»
⏰ 20:00
Ставка: П2 за 3.28
- «Олимпиакос» победил в 24 из последних 34 матчей.
«ПАОК» – «Панатинаикос»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.03
- В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.
«Беневенто» – «Пиза»
⏰ 21:30
Ставка: Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.64
- В последних 5 матчах «Пиза» пропускает во втором тайме.
«Ноттингем Форест» – «Шеффилд Юнайтед»
⏰ 21:45
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.34
- «Ноттингем Форест» забивает более 1 мяча в 10 последних домашних матчах.
«Саутгемптон» – «Ливерпуль»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (нет) за 2.22
- Обмена голов не было в 4 последних очных матчах.
💥 Средний кэф – 2.30!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.