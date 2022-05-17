Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.64 до 3.28!

⏰ 20:00

Ставка: П2 за 3.28

«Олимпиакос» победил в 24 из последних 34 матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.03

В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 21:30

Ставка: Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.64

В последних 5 матчах «Пиза» пропускает во втором тайме.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.34

«Ноттингем Форест» забивает более 1 мяча в 10 последних домашних матчах.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (нет) за 2.22

Обмена голов не было в 4 последних очных матчах.

💥 Средний кэф – 2.30!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!