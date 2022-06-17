Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.97 до 3.84!

⏰ 20:00

Ставка: Ничья за 3.10

«Фарко» сыграл вничью в 8 из последних 10 матчей.

⏰ 21:45

Ставка: Х2 за 3.84

«Дерри Сити» не выигрывает на протяжении 6 матчей.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 2.01

В каждом из последних трех матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 1.97

«Шемрок Роверс» победил в 10 из последних 12 матчей.

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ (да) за 2.14

В последних 4 матчах «Смухи» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.61!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!