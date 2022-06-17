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🔥 5 трендов на сегодня: победа «Шэмрока» + ОЗ в Египте. Средний кэф – 2.61!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.97 до 3.84!

«Керамика Клеопатра» – «Фарко»

20:00

Ставка: Ничья за 3.10

  • «Фарко» сыграл вничью в 8 из последних 10 матчей.

«Дерри Сити» – «Дрогеда Юнайтед»

21:45

Ставка: Х2 за 3.84

  • «Дерри Сити» не выигрывает на протяжении 6 матчей.

«Богемиан» – «Шелбурн»

21:45

Ставка: ОЗ (да) за 2.01 

  • В каждом из последних трех матчей между собой забивают обе команды.

«Дандолк» – «Шэмрок Роверс»

21:45

Ставка: П2 за 1.97

  • «Шемрок Роверс» победил в 10 из последних 12 матчей.

«Аль-Гаиш» – «Смуха»

22:30

Ставка: ОЗ (да) за 2.14

  • В последних 4 матчах «Смухи» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.61!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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