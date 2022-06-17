🔥 5 трендов на сегодня: победа «Шэмрока» + ОЗ в Египте. Средний кэф – 2.61!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.97 до 3.84!
«Керамика Клеопатра» – «Фарко»
⏰ 20:00
Ставка: Ничья за 3.10
- «Фарко» сыграл вничью в 8 из последних 10 матчей.
«Дерри Сити» – «Дрогеда Юнайтед»
⏰ 21:45
Ставка: Х2 за 3.84
- «Дерри Сити» не выигрывает на протяжении 6 матчей.
«Богемиан» – «Шелбурн»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 2.01
- В каждом из последних трех матчей между собой забивают обе команды.
«Дандолк» – «Шэмрок Роверс»
⏰ 21:45
Ставка: П2 за 1.97
- «Шемрок Роверс» победил в 10 из последних 12 матчей.
«Аль-Гаиш» – «Смуха»
⏰ 22:30
Ставка: ОЗ (да) за 2.14
- В последних 4 матчах «Смухи» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.61!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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