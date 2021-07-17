🔥 5 трендов на сегодня: фора «Локомотива» + голы в матче «Оренбург» – «Металлург» Липецк. Средний кэф – 2.43!
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Сегодня нас ждет первый официальный матч нового футбольного сезона в России: «Зенит» и «Локомотив» разыграют между собой Суперкубок России. Также пройдут матчи второго тура ФНЛ.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.46 до 5.00!
«КАМАЗ» – «Текстильщик»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.14
- В последних 3 матчах, где принимает участие «КАМАЗ», забивают обе команды.
«Оренбург» – «Металлург» Липецк
⏰ 17:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.73
- В каждом из последних 5 матчей с участием «Оренбурга» было забито более 2 мячей.
«Сморгонь» – «Энергетик-БГУ»
⏰ 18:45
Ставка: ТБ (2) за 1.46
- Как минимум 2 гола забивалось в 6 из 8 последних выездных матчей «Энергетика» в Высшей лиге.
«Гомель» – «Рух» Брест
⏰ 20:45
Ставка: «Гомель» победит и не пропустит за 5.00
- «Гомель» победил всухую в 6 из 8 последних домашних матчей на своем поле в Высшей лиге.
«Зенит» – «Локомотив»
⏰ 19:00
Ставка: Ф2 (1) за 1.84
- Ставка сыграла в 22 из 25 последних личных встреч в РПЛ и Суперкубке России.
💥 Средний кэф – 2.43!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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⚽️Татьяна Васильевна⚽️
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