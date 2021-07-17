Сегодня нас ждет первый официальный матч нового футбольного сезона в России: «Зенит» и «Локомотив» разыграют между собой Суперкубок России. Также пройдут матчи второго тура ФНЛ.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.46 до 5.00!

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.14

В последних 3 матчах, где принимает участие «КАМАЗ», забивают обе команды.

⏰ 17:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.73

В каждом из последних 5 матчей с участием «Оренбурга» было забито более 2 мячей.

⏰ 18:45

Ставка: ТБ (2) за 1.46

Как минимум 2 гола забивалось в 6 из 8 последних выездных матчей «Энергетика» в Высшей лиге.

⏰ 20:45

Ставка: «Гомель» победит и не пропустит за 5.00

«Гомель» победил всухую в 6 из 8 последних домашних матчей на своем поле в Высшей лиге.

⏰ 19:00

Ставка: Ф2 (1) за 1.84

Ставка сыграла в 22 из 25 последних личных встреч в РПЛ и Суперкубке России.

💥 Средний кэф – 2.43!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!