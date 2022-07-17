Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.95 до 3.60!

⏰ 14:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.73

В каждом из последних 3 матчей между собой на поле «Айнтрахта» Б забивают обе команды.

⏰ 17:00

Ставка: Х2 за 1.95

«Слуцк» не выигрывает на протяжении 6 матчей.

⏰ 17:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.12

В каждом из последних 4 матчей между собой было забито более 2 мячей.

⏰ 19:00

Ставка: П2 за 3.60

«Гент» одержал победу в 8 из последних 10 выездных матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.98

В каждом из последних 4 матчей «Краснодара» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.36!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!