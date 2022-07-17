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🔥 5 трендов на сегодня: ТМ в матче «Краснодара» + Победа «Гента». Средний кэф – 2.36!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.95 до 3.60!

«Айнтрахт» Б – «Гамбург»

⏰ 14:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.73

  • В каждом из последних 3 матчей между собой на поле «Айнтрахта» Б забивают обе команды.

«Слуцк» – «Динамо» Брест

⏰ 17:00

Ставка: Х2 за 1.95

  • «Слуцк» не выигрывает на протяжении 6 матчей.

«Локомотив» – «Пари НН»

⏰ 17:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.12

  • В каждом из последних 4 матчей между собой было забито более 2 мячей.

«Брюгге» – «Гент»

⏰ 19:00

Ставка: П2 за 3.60

  • «Гент» одержал победу в 8 из последних 10 выездных матчей.

«Краснодар» – «Факел»

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.98

  • В каждом из последних 4 матчей «Краснодара» было забито 2 и менее мячей. 

💥 Средний кэф – 2.36!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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