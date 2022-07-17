🔥 5 трендов на сегодня: ТМ в матче «Краснодара» + Победа «Гента». Средний кэф – 2.36!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.95 до 3.60!
«Айнтрахт» Б – «Гамбург»
⏰ 14:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.73
- В каждом из последних 3 матчей между собой на поле «Айнтрахта» Б забивают обе команды.
«Слуцк» – «Динамо» Брест
⏰ 17:00
Ставка: Х2 за 1.95
- «Слуцк» не выигрывает на протяжении 6 матчей.
«Локомотив» – «Пари НН»
⏰ 17:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.12
- В каждом из последних 4 матчей между собой было забито более 2 мячей.
«Брюгге» – «Гент»
⏰ 19:00
Ставка: П2 за 3.60
- «Гент» одержал победу в 8 из последних 10 выездных матчей.
«Краснодар» – «Факел»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.98
- В каждом из последних 4 матчей «Краснодара» было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 2.36!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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