Вторник встречает капперов ЛЧ и Суперкубком Германии! «Боруссия» сыграет с «Баварией» Нагельсманна за трофей, а «Монако» зарубится с «Шахтером» в первом квалификационном матче 4-го раунда ЛЧ.



Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.74 до 2.31!

⏰ 21:30

Ставка: П2 за 2.31

«Бавария» побеждает в 5 последних очных матчах.

⏰ 22:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.05

В последних 5 играх «Црвена Звезда» забивает в среднем 2,00 гола за матч.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2.5) за 1.87.

ТБ (2,5) проходил в 4 из 5 последних матчей «Шахтера».

⏰ 22:00

Ставка: 1Х за 1.92

«Шериф» не проигрывает 8 матчей подряд.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.74

«Ред Булл» не пропускает в 3 из 5 последних матчей.

💥 Средний кэф – 1.97

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!