🔥 5 трендов на 17 августа: «ТБ (2,5)» в матче «Монако» – «Шахтер» + победа «Баварии». Средний кэф – 1.97!
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Вторник встречает капперов ЛЧ и Суперкубком Германии! «Боруссия» сыграет с «Баварией» Нагельсманна за трофей, а «Монако» зарубится с «Шахтером» в первом квалификационном матче 4-го раунда ЛЧ.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.74 до 2.31!
«Боруссия» Д – «Бавария»
⏰ 21:30
Ставка: П2 за 2.31
- «Бавария» побеждает в 5 последних очных матчах.
«Црвена Звезда» – «ЧФР»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.05
- В последних 5 играх «Црвена Звезда» забивает в среднем 2,00 гола за матч.
«Монако» – «Шахтер»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2.5) за 1.87.
- ТБ (2,5) проходил в 4 из 5 последних матчей «Шахтера».
«Шериф» – «Динамо» Загреб
⏰ 22:00
Ставка: 1Х за 1.92
- «Шериф» не проигрывает 8 матчей подряд.
«Ред Булл» – «Брондбю»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.74
- «Ред Булл» не пропускает в 3 из 5 последних матчей.
💥 Средний кэф – 1.97
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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