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🔥 5 трендов на 17 августа: «ТБ (2,5)» в матче «Монако» – «Шахтер» + победа «Баварии». Средний кэф – 1.97!

автор Данила Карзанов

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Вторник встречает капперов ЛЧ и Суперкубком Германии! «Боруссия» сыграет с «Баварией» Нагельсманна за трофей, а «Монако» зарубится с «Шахтером» в первом квалификационном матче 4-го раунда ЛЧ.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.74 до 2.31!

«Боруссия» Д – «Бавария»

⏰ 21:30

Ставка: П2 за 2.31

  • «Бавария» побеждает в 5 последних очных матчах.

«Црвена Звезда» – «ЧФР»

⏰ 22:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.05

  • В последних 5 играх «Црвена Звезда» забивает в среднем 2,00 гола за матч.

«Монако» – «Шахтер»

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2.5) за 1.87.

  • ТБ (2,5) проходил в 4 из 5 последних матчей «Шахтера».

«Шериф» – «Динамо» Загреб

⏰ 22:00

Ставка: 1Х за 1.92

  • «Шериф» не проигрывает 8 матчей подряд.

«Ред Булл» – «Брондбю»

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.74

  • «Ред Булл» не пропускает в 3 из 5 последних матчей.

💥 Средний кэф – 1.97

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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