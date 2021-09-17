Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: Х2 «Торино» + ИТ «Лидса». Средний кэф – 2.09!

автор Данила Карзанов

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Первый тур еврокубков подошел к концу – настало время национальных чемпионатов! Сможет ли «Ньюкасл» отобрать очки у «Лидса»? А как завершится игра «Сассуоло» – «Торино»?

Мы собрали тренды к пяти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.72 до 2.95!

«Герта» – «Гройтер»

⏰ 21:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.86

  • ТБ (2,5) заходит в 4-х последних матчах «Герты».

«Сассуоло» – «Торино»

⏰ 21:45

Ставка: Х2 за 1.98

  • «Торино» не проигрывает в 9 из 11 последних очных матчей.

«Сельта» – «Кадис»

⏰ 22:00

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.72

  • «Сельта» не пропускает в 4-х последних очных матчах.

«Ньюкасл» – «Лидс»

⏰ 22:00

Ставка: ИТ2Б (2) за 2.95

  • В последних 5-ти играх «Ньюкасл» пропускает по 2,40 гола за матч.

«Страсбур» – «Метц»

⏰ 22:00

Ставка: Обе забьют (да) за 1.98

  • Эта ставка проходила в 4-х из 5-ти последних очных матчей команд.

💥 Средний кэф – 2.09!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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