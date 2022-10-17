Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.71 до 2.82!

⏰ 19:30

Ставка: Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 2.82

В последних 5 матчах «Рома» пропускает в первом тайме.

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.12

В последних 3 матчах ПАОКа забивают обе команды.

⏰ 20:00

Ставка: П2 за 1.71

«Анкарагюджю» проиграл в 5 из последних 7 матчей.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.88

В последних 4 матчах «Лечче» забивают обе команды.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.97

В каждом из последних 5 матчей между собой на поле «Вильярреала» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.10!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!