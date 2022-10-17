🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Сампдории» + ТБ в Испании. Средний кэф – 2.10!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.71 до 2.82!
«Сампдория» – «Рома»
⏰ 19:30
Ставка: Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 2.82
- В последних 5 матчах «Рома» пропускает в первом тайме.
«Олимпиакос» – ПАОК
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.12
- В последних 3 матчах ПАОКа забивают обе команды.
«Анкарагюджю» – «Фенербахче»
⏰ 20:00
Ставка: П2 за 1.71
- «Анкарагюджю» проиграл в 5 из последних 7 матчей.
«Лечче» – «Фиорентина»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 1.88
- В последних 4 матчах «Лечче» забивают обе команды.
«Вильярреал» – «Осасуна»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.97
- В каждом из последних 5 матчей между собой на поле «Вильярреала» было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 2.10!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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