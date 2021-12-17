Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ: Нет в матче «Интера» + очередная ничья «Сельты». Средний кэф – 2.07!

автор Николай Караман

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Сегодня стартует очередной тур во многих европейских чемпионатах: на что можно поставить?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.51 до 3.50!

«Лацио» – «Дженоа»

20:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.90

  • В последних 3 матчах «Лацио» забивают обе команды.

«Хольштайн» – «Санкт-Паули»

20:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.51

  • В каждом из последних 5 матчей «Хольштайна» было забито более 2 мячей.

«Салернитана» – «Интер»

22:45

Ставка: ОЗ: Нет за 1.70

  • «Интер» не пропускает в 4 матчах кряду в Серии А.

«Барнсли» – «Вест Бромвич»

22:45

Ставка: П2 за 1.75

  • «Барнсли» проиграл в 11 из последних 14 матчей.

«Сельта» – «Эспаньол»

23:00

Ставка: Ничья за 3.50

  • «Сельта» сыграла вничью в 4 из последних 6 матчей.

💥 Средний кэф – 2.07!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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