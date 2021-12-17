Сегодня стартует очередной тур во многих европейских чемпионатах: на что можно поставить?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.51 до 3.50!

⏰ 20:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.90

В последних 3 матчах «Лацио» забивают обе команды.

⏰ 20:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.51

В каждом из последних 5 матчей «Хольштайна» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:45

Ставка: ОЗ: Нет за 1.70

«Интер» не пропускает в 4 матчах кряду в Серии А.

⏰ 22:45

Ставка: П2 за 1.75

«Барнсли» проиграл в 11 из последних 14 матчей.

⏰ 23:00

Ставка: Ничья за 3.50

«Сельта» сыграла вничью в 4 из последних 6 матчей.

💥 Средний кэф – 2.07!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!