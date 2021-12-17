🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ: Нет в матче «Интера» + очередная ничья «Сельты». Средний кэф – 2.07!
Как сделать просмотр матчей еще увлекательнее? Используй бонус до 30 000 рублей и ставь на любой матч пятницы!
Сегодня стартует очередной тур во многих европейских чемпионатах: на что можно поставить?
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?
😍 Кэфы от 1.51 до 3.50!
«Лацио» – «Дженоа»
⏰ 20:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.90
- В последних 3 матчах «Лацио» забивают обе команды.
«Хольштайн» – «Санкт-Паули»
⏰ 20:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.51
- В каждом из последних 5 матчей «Хольштайна» было забито более 2 мячей.
«Салернитана» – «Интер»
⏰ 22:45
Ставка: ОЗ: Нет за 1.70
- «Интер» не пропускает в 4 матчах кряду в Серии А.
«Барнсли» – «Вест Бромвич»
⏰ 22:45
Ставка: П2 за 1.75
- «Барнсли» проиграл в 11 из последних 14 матчей.
«Сельта» – «Эспаньол»
⏰ 23:00
Ставка: Ничья за 3.50
- «Сельта» сыграла вничью в 4 из последних 6 матчей.
💥 Средний кэф – 2.07!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.