Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Бенфики» + победа «Байера». Средний кэф – 2.12!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.94 до 2.38!

«Майнц» – «Байер»

⏰ 22:30

Ставка: П2 за 2.30

  • «Байер» побеждает в 4 последних матчах.

«Борнмут» – «Ноттингем Форест»

⏰ 22:45

Ставка: Х2 за 2.03

  • «Ноттингем Форест» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

«Эльче» – «Райо Вальекано»

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.98

  • Ставка заходит в 4 из 5 последних очных матчей.

«Лилль» – «Метц»

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.94

  • «Низ» проходит в 4 из 5 последних игр «Метца».

«Боавишта» – «Бенфика»

⏰ 23:15

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.38

  • Ставка зашла в 4 последних встречах «Бенфики».

💥 Средний кэф – 2.12!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
50.4% WR-4.44% ROI
Зайдут , и Лиль п1.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5.) Бенфика п2.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5.)
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