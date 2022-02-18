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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.94 до 2.38!

⏰ 22:30

Ставка: П2 за 2.30

«Байер» побеждает в 4 последних матчах.

⏰ 22:45

Ставка: Х2 за 2.03

«Ноттингем Форест» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.98

Ставка заходит в 4 из 5 последних очных матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.94

«Низ» проходит в 4 из 5 последних игр «Метца».

⏰ 23:15

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.38

Ставка зашла в 4 последних встречах «Бенфики».

💥 Средний кэф – 2.12!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!