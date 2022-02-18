🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Бенфики» + победа «Байера». Средний кэф – 2.12!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.94 до 2.38!
«Майнц» – «Байер»
⏰ 22:30
Ставка: П2 за 2.30
- «Байер» побеждает в 4 последних матчах.
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»
⏰ 22:45
Ставка: Х2 за 2.03
- «Ноттингем Форест» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
«Эльче» – «Райо Вальекано»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.98
- Ставка заходит в 4 из 5 последних очных матчей.
«Лилль» – «Метц»
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.94
- «Низ» проходит в 4 из 5 последних игр «Метца».
«Боавишта» – «Бенфика»
⏰ 23:15
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.38
- Ставка зашла в 4 последних встречах «Бенфики».
💥 Средний кэф – 2.12!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
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