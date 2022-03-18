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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.75 до 3.44!

⏰ 20:45

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.87

Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей «Сассуоло».

⏰ 22:30

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.02

В последних 5 играх «Боруссия» М забивает в среднем по 1,80 гола за матч.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (нет) за 2.00

ОЗ (нет) сыграл в 4 из 5 последних матчей «Вулверхэмптона».

⏰ 23:00

Ставка: Х за 3.44

«Хетафе» сыграл вничью в 6 из последних 10 выездных матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.75

«Низ» заходит в 3 последних играх «Труа».

💥 Средний кэф – 2.21!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!