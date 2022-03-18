🔥 5 трендов на сегодня: ничья «Атлетика» + голы «Боруссии» М. Средний кэф – 2.21!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.75 до 3.44!
«Сассуоло» – «Специя»
⏰ 20:45
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.87
- Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей «Сассуоло».
«Бохум» – «Боруссия» М
⏰ 22:30
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.02
- В последних 5 играх «Боруссия» М забивает в среднем по 1,80 гола за матч.
«Вулверхэмптон» – «Лидс»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (нет) за 2.00
- ОЗ (нет) сыграл в 4 из 5 последних матчей «Вулверхэмптона».
«Атлетик» – «Хетафе»
⏰ 23:00
Ставка: Х за 3.44
- «Хетафе» сыграл вничью в 6 из последних 10 выездных матчей.
«Сент-Этьен» – «Труа»
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.75
- «Низ» заходит в 3 последних играх «Труа».
💥 Средний кэф – 2.21!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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