Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ничья «Атлетика» + голы «Боруссии» М. Средний кэф – 2.21!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.75 до 3.44!

«Сассуоло» – «Специя»

⏰ 20:45

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.87

  • Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей «Сассуоло».

«Бохум» – «Боруссия» М

⏰ 22:30

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.02

  • В последних 5 играх «Боруссия» М забивает в среднем по 1,80 гола за матч.

«Вулверхэмптон» – «Лидс»

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (нет) за 2.00

  • ОЗ (нет) сыграл в 4 из 5 последних матчей «Вулверхэмптона».

«Атлетик» – «Хетафе»

⏰ 23:00

Ставка: Х за 3.44

  • «Хетафе» сыграл вничью в 6 из последних 10 выездных матчей.

«Сент-Этьен» – «Труа»

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.75

  • «Низ» заходит в 3 последних играх «Труа».

💥 Средний кэф – 2.21!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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