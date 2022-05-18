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🔥 5 трендов на сегодня: ТМ в Серии B + ничья в финале ЛЕ. Средний кэф – 2.51!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.74 до 3.48!

«Эргрюте» – «Треллеборг»

20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.83

  • В каждом из последних 4 матчей «Треллеборга» было забито более 2 мячей.

«Брешия» – «Монца»

20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.74

  • В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

«Национальный Банк Египта» – «Аль-Ахли»

21:00

Ставка: 1Х за 2.36

  • «Национальный Банк Египта» не проигрывает на протяжении 7 матчей.

«Нортхэмптон» – «Мэнсфилд»

21:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.15

  • «Мэнсфилд» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.

«Айнтрахт» – «Рейнджерс»

22:00

Ставка: Х за 3.48

  • «Айнтрахт» сыграл вничью в 4 из последних 6 домашних матчей.

💥 Средний кэф – 2.51!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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