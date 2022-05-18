🔥 5 трендов на сегодня: ТМ в Серии B + ничья в финале ЛЕ. Средний кэф – 2.51!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.74 до 3.48!
«Эргрюте» – «Треллеборг»
⏰ 20:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.83
- В каждом из последних 4 матчей «Треллеборга» было забито более 2 мячей.
«Брешия» – «Монца»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.74
- В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.
«Национальный Банк Египта» – «Аль-Ахли»
⏰ 21:00
Ставка: 1Х за 2.36
- «Национальный Банк Египта» не проигрывает на протяжении 7 матчей.
«Нортхэмптон» – «Мэнсфилд»
⏰ 21:45
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.15
- «Мэнсфилд» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.
«Айнтрахт» – «Рейнджерс»
⏰ 22:00
Ставка: Х за 3.48
- «Айнтрахт» сыграл вничью в 4 из последних 6 домашних матчей.
💥 Средний кэф – 2.51!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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