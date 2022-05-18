Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.74 до 3.48!

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.83

В каждом из последних 4 матчей «Треллеборга» было забито более 2 мячей.

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.74

В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:00

Ставка: 1Х за 2.36

«Национальный Банк Египта» не проигрывает на протяжении 7 матчей.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.15

«Мэнсфилд» забивает более 1 мяча в 5 матчах кряду.

⏰ 22:00

Ставка: Х за 3.48

«Айнтрахт» сыграл вничью в 4 из последних 6 домашних матчей.

💥 Средний кэф – 2.51!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!