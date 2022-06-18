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🔥 5 трендов на сегодня: победа «КуПС» + голы в чемпионате Беларуси. Средний кэф – 2.27!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.63 до 2.82!

«Хака» – «Мариехамн»

15:00

Ставка: Х2 за 2.11

  • «Хака» не выигрывает на протяжении 6 матчей.

«Хонка» – «КуПС»

15:00

Ставка: П2 за 2.82

  • «КуПС» победил в 8 из последних 10 матчей.

«Сарпсборг» – «Стремсгодсет»

17:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.68 

  • «Стремсгодсет» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

«ХИК» – «Оулу»

17:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.11

  • В последних 4 матчах на поле «ХИКа» забивают обе команды.

«БАТЭ» – «Ислочь»

18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.63

  • В каждом из последних 4 выездных матчей «Ислочи» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.27!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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