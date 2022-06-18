Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.63 до 2.82!

⏰ 15:00

Ставка: Х2 за 2.11

«Хака» не выигрывает на протяжении 6 матчей.

⏰ 15:00

Ставка: П2 за 2.82

«КуПС» победил в 8 из последних 10 матчей.

⏰ 17:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.68

«Стремсгодсет» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.11

В последних 4 матчах на поле «ХИКа» забивают обе команды.

⏰ 18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.63

В каждом из последних 4 выездных матчей «Ислочи» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.27!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!