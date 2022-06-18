🔥 5 трендов на сегодня: победа «КуПС» + голы в чемпионате Беларуси. Средний кэф – 2.27!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.63 до 2.82!
«Хака» – «Мариехамн»
⏰ 15:00
Ставка: Х2 за 2.11
- «Хака» не выигрывает на протяжении 6 матчей.
«Хонка» – «КуПС»
⏰ 15:00
Ставка: П2 за 2.82
- «КуПС» победил в 8 из последних 10 матчей.
«Сарпсборг» – «Стремсгодсет»
⏰ 17:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.68
- «Стремсгодсет» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
«ХИК» – «Оулу»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.11
- В последних 4 матчах на поле «ХИКа» забивают обе команды.
«БАТЭ» – «Ислочь»
⏰ 18:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.63
- В каждом из последних 4 выездных матчей «Ислочи» было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 2.27!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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