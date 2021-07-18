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🔥 5 трендов на сегодня: ничья в матче «Гетеборг» – «Мьелльбю» + «низ» в матче чемпионата Норвегии. Средний кэф – 2.34!

автор Николай Караман

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Сегодня нас ждут очередные матчи в национальных чемпионатах. В Беларуси и Швеции уже самый разгар сезона, а в Дании только начинают. Ждать ли сюрпризов в этих матчах?

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.67 до 3.70!

«Гетеборг» – «Мьелльбю»

18:30

Ставка: Ничья за 3.70

  • Оба очных матча прошлого сезона завершились вничью (1:1, 2:2).

«АИК» – «Кальмар»

18:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.25

  • В 5 из 6 последних матчей с участием «АИК» было забито более 2 мячей.

«Славия» – «Ислочь»

18:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.67

  • Обе команды забивали в 6 из 7 последних домашних матчей «Славии» в Высшей лиге.

«Витебск» – «Неман»

20:45

Ставка: ОЗ: Нет за 1.71

  • Как минимум одна команда не забивала в 6 из 7 последних домашних матчей «Витебска» в Высшей лиге.

«Стремгодсет» – «Стабек»

21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.39

  • Ставка сыграла в3 из 4 последних матчей «Стремгодсета».

💥 Средний кэф – 2.34!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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