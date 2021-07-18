🔥 5 трендов на сегодня: ничья в матче «Гетеборг» – «Мьелльбю» + «низ» в матче чемпионата Норвегии. Средний кэф – 2.34!
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Сегодня нас ждут очередные матчи в национальных чемпионатах. В Беларуси и Швеции уже самый разгар сезона, а в Дании только начинают. Ждать ли сюрпризов в этих матчах?
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.67 до 3.70!
«Гетеборг» – «Мьелльбю»
⏰ 18:30
Ставка: Ничья за 3.70
- Оба очных матча прошлого сезона завершились вничью (1:1, 2:2).
«АИК» – «Кальмар»
⏰ 18:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.25
- В 5 из 6 последних матчей с участием «АИК» было забито более 2 мячей.
«Славия» – «Ислочь»
⏰ 18:45
Ставка: ОЗ: Да за 1.67
- Обе команды забивали в 6 из 7 последних домашних матчей «Славии» в Высшей лиге.
«Витебск» – «Неман»
⏰ 20:45
Ставка: ОЗ: Нет за 1.71
- Как минимум одна команда не забивала в 6 из 7 последних домашних матчей «Витебска» в Высшей лиге.
«Стремгодсет» – «Стабек»
⏰ 21:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.39
- Ставка сыграла в3 из 4 последних матчей «Стремгодсета».
💥 Средний кэф – 2.34!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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