Сегодня нас ждут очередные матчи в национальных чемпионатах. В Беларуси и Швеции уже самый разгар сезона, а в Дании только начинают. Ждать ли сюрпризов в этих матчах?

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.67 до 3.70!

⏰ 18:30

Ставка: Ничья за 3.70

Оба очных матча прошлого сезона завершились вничью (1:1, 2:2).

⏰ 18:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.25

В 5 из 6 последних матчей с участием «АИК» было забито более 2 мячей.

⏰ 18:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.67

Обе команды забивали в 6 из 7 последних домашних матчей «Славии» в Высшей лиге.

⏰ 20:45

Ставка: ОЗ: Нет за 1.71

Как минимум одна команда не забивала в 6 из 7 последних домашних матчей «Витебска» в Высшей лиге.

⏰ 21:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.39

Ставка сыграла в3 из 4 последних матчей «Стремгодсета».

💥 Средний кэф – 2.34!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!