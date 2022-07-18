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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Гурника» + ТМ в Норвегии. Средний кэф – 2.43!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.80 до 3.48!

«Брюне» – «Фредрикстад»

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.17

  • В каждом из последних 4 домашних матчей «Брюне» было забито 2 и менее мячей.

«Гроруд» – «Мьондален»

⏰ 19:00

Ставка: Первый тайм: ИТ2Б (0,5) за 1.80

  • В последних 6 матчах «Гроруд» пропускает в первом тайме.

«Гурник» – «Краковия»

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.84

  • В последних 3 матчах «Гурника» забивают обе команды.

«Оденсе» – «Нордшелланд»

⏰ 20:00

Ставка: Ничья за 3.48

  • Последние 4 выездных матча «Нордшелланда» завершились вничью.

«Арда» – «Берое»

⏰ 20:45

Ставка: П1 за 2.87

  • «Берое» проиграл в 12 из последних 16 выездных матчей. 

💥 Средний кэф – 2.43!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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dimka.greb
50% WR0.03% ROI
Арда-Берое лучше взять обз, а матч Брюне железно тотал 2,5 б
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