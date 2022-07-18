Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.80 до 3.48!

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.17

В каждом из последних 4 домашних матчей «Брюне» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 19:00

Ставка: Первый тайм: ИТ2Б (0,5) за 1.80

В последних 6 матчах «Гроруд» пропускает в первом тайме.

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.84

В последних 3 матчах «Гурника» забивают обе команды.

⏰ 20:00

Ставка: Ничья за 3.48

Последние 4 выездных матча «Нордшелланда» завершились вничью.

⏰ 20:45

Ставка: П1 за 2.87

«Берое» проиграл в 12 из последних 16 выездных матчей.

💥 Средний кэф – 2.43!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!