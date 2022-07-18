🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Гурника» + ТМ в Норвегии. Средний кэф – 2.43!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.80 до 3.48!
«Брюне» – «Фредрикстад»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.17
- В каждом из последних 4 домашних матчей «Брюне» было забито 2 и менее мячей.
«Гроруд» – «Мьондален»
⏰ 19:00
Ставка: Первый тайм: ИТ2Б (0,5) за 1.80
- В последних 6 матчах «Гроруд» пропускает в первом тайме.
«Гурник» – «Краковия»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.84
- В последних 3 матчах «Гурника» забивают обе команды.
«Оденсе» – «Нордшелланд»
⏰ 20:00
Ставка: Ничья за 3.48
- Последние 4 выездных матча «Нордшелланда» завершились вничью.
«Арда» – «Берое»
⏰ 20:45
Ставка: П1 за 2.87
- «Берое» проиграл в 12 из последних 16 выездных матчей.
💥 Средний кэф – 2.43!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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