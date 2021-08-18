🔥 5 трендов на сегодня: гол «Бенфики» + ИТ «Мальме». Средний кэф – 1.88!
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Среда – второй игровой день плей-офф Лиги чемпионов. Однако сегодня будет сыгран также матч в решающей стадии и Лиги Европы. Но не забываем про Чемпионшип!
Сегодня мы узнаем, кто сделает шаг в групповой этап еврокубков.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.52 до 2.32!
«Халл» – «Дерби Каунти»
⏰ 21:45
Ставка: Второй тайм: П1 за 2.32
- «Дерби Каунти» проиграл второй тайм в последних 6 выездных матчах.
«Селтик» – «АЗ Алкмар»
⏰ 21:45
Ставка: «АЗ Алкмар» ИТМ (1,5) за 1.52
- «АЗ Алкмар» не забивал больше 1 гола в 5 последних выездных матчах в Лиге Европы.
«Бенфика» – ПСВ
⏰ 22:00
Ставка: Первый гол: «Бенфика» за 1.841.84
- В 7 из 9 последних домашних матчей в ЛЧ футболисты «Бенфики» становились авторами первого гола.
«Мальме» – «Лудогорец»
⏰ 22:00
Ставка: «Мальме» ИТМ (1,5) за 1.70
- В 7 из 10 последних домашних матчей в ЛЧ шведы не забивали больше 1 гола.
«Янг Бойз» – «Ференцварош»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.03
- Обе команды забивали в 7 из 8 последних домашних матчей «Янг Бойз» в ЛЧ.
💥 Средний кэф – 1.88!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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