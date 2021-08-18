Среда – второй игровой день плей-офф Лиги чемпионов. Однако сегодня будет сыгран также матч в решающей стадии и Лиги Европы. Но не забываем про Чемпионшип!

Сегодня мы узнаем, кто сделает шаг в групповой этап еврокубков.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.52 до 2.32!

⏰ 21:45

Ставка: Второй тайм: П1 за 2.32

«Дерби Каунти» проиграл второй тайм в последних 6 выездных матчах.

⏰ 21:45

Ставка: «АЗ Алкмар» ИТМ (1,5) за 1.52

«АЗ Алкмар» не забивал больше 1 гола в 5 последних выездных матчах в Лиге Европы.

⏰ 22:00

Ставка: Первый гол: «Бенфика» за 1.841.84

В 7 из 9 последних домашних матчей в ЛЧ футболисты «Бенфики» становились авторами первого гола.

⏰ 22:00

Ставка: «Мальме» ИТМ (1,5) за 1.70

В 7 из 10 последних домашних матчей в ЛЧ шведы не забивали больше 1 гола.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.03

Обе команды забивали в 7 из 8 последних домашних матчей «Янг Бойз» в ЛЧ.

💥 Средний кэф – 1.88!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!