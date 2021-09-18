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Суббота! Начался уикенд клубного футбола в европейских чемпионатах. Сможет ли «Арсенал» оформить вторую победу подряд в АПЛ? А как завершится игра «Атлетико» – «Атлетик»?

Мы собрали тренды к пяти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.65 до 1.99!

⏰ 17:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.99

В последних 5-ти играх «Бернли» пропускает по 1,60 гола за матч.

⏰ 17:00

Ставка: Ф1 (-1,5) за 1.65

В 3-х последних очных матчах проходила ставка Ф1 (-1,5) у «Ливерпуля».

⏰ 17:15

Ставка: П1 за 1.68

«Атлетико» побеждает в 6-ти последних очных матчах дома.

⏰ 19:00

Ставка: 1Х за 1.77

«Ахмат» не проигрывает в 5-ти из 7-ми последних матчей против «Краснодара».

⏰ 21:45

Ставка: Обе забьют (да) за 1.97

«Аталанта» пропускает в 4-х из 5-ти последних матчей.

💥 Средний кэф – 1.81!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!