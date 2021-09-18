🔥 5 трендов на сегодня: победа «Атлетико» + ИТ «Арсенала». Средний кэф – 1.81!
Ставьте на сегодняшние матчи вместе с фрибетом до 2 000 рублей от Betboom!
Суббота! Начался уикенд клубного футбола в европейских чемпионатах. Сможет ли «Арсенал» оформить вторую победу подряд в АПЛ? А как завершится игра «Атлетико» – «Атлетик»?
Мы собрали тренды к пяти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.65 до 1.99!
«Бернли» – «Арсенал»
⏰ 17:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.99
- В последних 5-ти играх «Бернли» пропускает по 1,60 гола за матч.
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»
⏰ 17:00
Ставка: Ф1 (-1,5) за 1.65
- В 3-х последних очных матчах проходила ставка Ф1 (-1,5) у «Ливерпуля».
«Атлетико» – «Атлетик»
⏰ 17:15
Ставка: П1 за 1.68
- «Атлетико» побеждает в 6-ти последних очных матчах дома.
«Ахмат» – «Краснодар»
⏰ 19:00
Ставка: 1Х за 1.77
- «Ахмат» не проигрывает в 5-ти из 7-ми последних матчей против «Краснодара».
«Салернитана» – «Аталанта»
⏰ 21:45
Ставка: Обе забьют (да) за 1.97
- «Аталанта» пропускает в 4-х из 5-ти последних матчей.
💥 Средний кэф – 1.81!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.