Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: Ничья в матче Ла Лиги + победа «Аталанты». Средний кэф – 2.50!

автор Николай Караман

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Начинаем выходные с анализа матчей субботы: на что можно поставить?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.75 до 3.70!

«Аталанта» – «Рома»

18:00

Ставка: П1 за 1.75

  • «Аталанта» одержала победу в 6 последних матчах Серии А.

«Реал Сосьедад» – «Вильярреал»

18:15

Ставка: ИТ1М (0,5) за 3.70

  • «Реал Сосьедад» не забивает в 4 матчах Ла Лиги кряду.

«Болонья» – «Ювентус»

20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.96

  • В каждом из последних 6 матчей «Ювентуса» было забито 2 и менее мячей.

«Барселона» – «Эльче»

20:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.97

  • В последних 3 матчах «Эльче» забивают обе команды.

«Севилья» – «Атлетико»

23:00

Ставка: Ничья за 3.15

  • «Севилья» сыграла вничью с «Атлетико» в 4 из последних 6 матчей.

💥 Средний кэф – 2.50!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Dgo. Skugarev
60% WR0.03% ROI
р.соседад- вилериал тотол 2,5м.
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