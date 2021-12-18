🔥 5 трендов на сегодня: Ничья в матче Ла Лиги + победа «Аталанты». Средний кэф – 2.50!
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Начинаем выходные с анализа матчей субботы: на что можно поставить?
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?
😍 Кэфы от 1.75 до 3.70!
«Аталанта» – «Рома»
⏰ 18:00
Ставка: П1 за 1.75
- «Аталанта» одержала победу в 6 последних матчах Серии А.
«Реал Сосьедад» – «Вильярреал»
⏰ 18:15
Ставка: ИТ1М (0,5) за 3.70
- «Реал Сосьедад» не забивает в 4 матчах Ла Лиги кряду.
«Болонья» – «Ювентус»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.96
- В каждом из последних 6 матчей «Ювентуса» было забито 2 и менее мячей.
«Барселона» – «Эльче»
⏰ 20:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.97
- В последних 3 матчах «Эльче» забивают обе команды.
«Севилья» – «Атлетико»
⏰ 23:00
Ставка: Ничья за 3.15
- «Севилья» сыграла вничью с «Атлетико» в 4 из последних 6 матчей.
💥 Средний кэф – 2.50!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Dgo. Skugarev
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