Начинаем выходные с анализа матчей субботы: на что можно поставить?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.75 до 3.70!

⏰ 18:00

Ставка: П1 за 1.75

«Аталанта» одержала победу в 6 последних матчах Серии А.

⏰ 18:15

Ставка: ИТ1М (0,5) за 3.70

«Реал Сосьедад» не забивает в 4 матчах Ла Лиги кряду.

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.96

В каждом из последних 6 матчей «Ювентуса» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.97

В последних 3 матчах «Эльче» забивают обе команды.

⏰ 23:00

Ставка: Ничья за 3.15

«Севилья» сыграла вничью с «Атлетико» в 4 из последних 6 матчей.

💥 Средний кэф – 2.50!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!