🔥 5 трендов на сегодня: голы «Атлетико» + «верх» в матче «Лилля». Средний кэф – 2.23!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.76 до 2.91!
«Брентфорд» – «МЮ»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.76
- «МЮ» пропускает в 3 из 5 последних матчей.
«Лилль» – «Лорьян»
⏰ 21:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.94
- Ставка заходит в 3 последних очных встречах.
«Интер» – «Эмполи»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (нет) за 2.01
- В 5 последних играх «Интер» пропускает по 0,40 голов за встречу.
«Реал Сосьедад» – «Атлетико»
⏰ 23:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.91
- В последних 5 играх «Атлетико» забивает в среднем 2,20 гола за матч.
«Валенсия» – «Севилья»
⏰ 23:30
Ставка: П2 за 2.56
- «Севилья» побеждает в 5 последних личных матчах.
💥 Средний кэф – 2.23!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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