Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: голы «Атлетико» + «верх» в матче «Лилля». Средний кэф – 2.23!

автор Данила Карзанов

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.76 до 2.91!

«Брентфорд» – «МЮ»

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.76

  • «МЮ» пропускает в 3 из 5 последних матчей. 

«Лилль» – «Лорьян»

⏰ 21:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.94

  • Ставка заходит в 3 последних очных встречах.

«Интер» – «Эмполи»

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (нет) за 2.01

  • В 5 последних играх «Интер» пропускает по 0,40 голов за встречу. 

«Реал Сосьедад» – «Атлетико»

⏰ 23:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.91

  • В последних 5 играх «Атлетико» забивает в среднем 2,20 гола за матч.

«Валенсия» – «Севилья»

⏰ 23:30

Ставка: П2 за 2.56

  • «Севилья» побеждает в 5 последних личных матчах.

💥 Средний кэф – 2.23!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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