Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.76 до 2.91!

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.76

«МЮ» пропускает в 3 из 5 последних матчей.

⏰ 21:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.94

Ставка заходит в 3 последних очных встречах.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (нет) за 2.01

В 5 последних играх «Интер» пропускает по 0,40 голов за встречу.

⏰ 23:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.91

В последних 5 играх «Атлетико» забивает в среднем 2,20 гола за матч.

⏰ 23:30

Ставка: П2 за 2.56

«Севилья» побеждает в 5 последних личных матчах.

💥 Средний кэф – 2.23!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!