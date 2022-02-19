Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 2.08 до 3.54!

⏰ 17:00

Ставка: Ничья за 3.54

Последние 4 выездных матча «Эмполи» завершились вничью.

⏰ 17:30

Ставка: П2 за 2.60

«Вольфсбург» проиграл в 7 из последних 10 матчей.

⏰ 18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.08

В каждом из последних 6 домашних матчей «Кристал Пэлас» было забито более 2 мячей.

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.62

В каждом из последних 3 матчей между собой на поле «Ливерпуля» забивают обе команды.

⏰ 20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.42

В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.65!