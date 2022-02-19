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🔥 5 трендов на сегодня: Голы в матче «Ливерпуля» + Победа «Хоффенхайма». Средний кэф – 2.65!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 2.08 до 3.54!

«Сампдория» – «Эмполи»

17:00

Ставка: Ничья за 3.54

  • Последние 4 выездных матча «Эмполи» завершились вничью.

«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»

17:30

Ставка: П2 за 2.60

  • «Вольфсбург» проиграл в 7 из последних 10 матчей.

«Кристал Пэлас» – «Челси»

18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.08

  • В каждом из последних 6 домашних матчей «Кристал Пэлас» было забито более 2 мячей.

«Ливерпуль» – «Норвич»

18:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.62

  • В каждом из последних 3 матчей между собой на поле «Ливерпуля» забивают обе команды.

«Кельн» – «Айнтрахт» Ф

20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.42

  • В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.65!

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88.9% WR8.44% ROI
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