🔥 5 трендов на сегодня: Голы в матче «Ливерпуля» + Победа «Хоффенхайма». Средний кэф – 2.65!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 2.08 до 3.54!
«Сампдория» – «Эмполи»
⏰ 17:00
Ставка: Ничья за 3.54
- Последние 4 выездных матча «Эмполи» завершились вничью.
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»
⏰ 17:30
Ставка: П2 за 2.60
- «Вольфсбург» проиграл в 7 из последних 10 матчей.
«Кристал Пэлас» – «Челси»
⏰ 18:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.08
- В каждом из последних 6 домашних матчей «Кристал Пэлас» было забито более 2 мячей.
«Ливерпуль» – «Норвич»
⏰ 18:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.62
- В каждом из последних 3 матчей между собой на поле «Ливерпуля» забивают обе команды.
«Кельн» – «Айнтрахт» Ф
⏰ 20:30
Ставка: ТМ (2,5) за 2.42
- В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 2.65!
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