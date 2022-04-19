🔥 5 трендов на сегодня: Ничья «Гамбурга» + ТМ в Кубке Италии. Средний кэф – 2.83!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.88 до 3.74!
«Мальорка» – «Алавес»
⏰ 20:00
Ставка: П2 за 3.74
- «Мальорка» проиграла в 8 из последних 9 матчей.
«Гамбург» – «Фрайбург»
⏰ 21:45
Ставка: Ничья за 3.72
- «Гамбург» сыграл вничью с «Фрайбургом» в 5 из последних 7 матчей.
«Интер» – «Милан»
⏰ 22:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.88
- В каждом из последних 8 матчей «Милана» было забито 2 и менее мячей.
«Бетис» – «Эльче»
⏰ 22:00
Ставка: Второй тайм: Ничья за 2.76
- «Бетис» сыграл вничью во втором тайме с «Эльче» в 5 матчах кряду.
«Вильярреал» – «Валенсия»
⏰ 22:30
Ставка: ТМ (2,5) за 2.07
- В каждом из последних 4 выездных матчей «Валенсии» было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 2.83!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Михаил Газизов1
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