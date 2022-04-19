Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?



😍 Кэфы от 1.88 до 3.74!

⏰ 20:00

Ставка: П2 за 3.74

«Мальорка» проиграла в 8 из последних 9 матчей.

⏰ 21:45

Ставка: Ничья за 3.72

«Гамбург» сыграл вничью с «Фрайбургом» в 5 из последних 7 матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.88

В каждом из последних 8 матчей «Милана» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 22:00

Ставка: Второй тайм: Ничья за 2.76

«Бетис» сыграл вничью во втором тайме с «Эльче» в 5 матчах кряду.

⏰ 22:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.07

В каждом из последних 4 выездных матчей «Валенсии» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.83!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!