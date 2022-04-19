Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: Ничья «Гамбурга» + ТМ в Кубке Италии. Средний кэф – 2.83!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.88 до 3.74!

«Мальорка» – «Алавес»

20:00

Ставка: П2 за 3.74

  • «Мальорка» проиграла в 8 из последних 9 матчей.

«Гамбург» – «Фрайбург»

21:45

Ставка: Ничья за 3.72

  • «Гамбург» сыграл вничью с «Фрайбургом» в 5 из последних 7 матчей.

«Интер» – «Милан»

22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.88

  • В каждом из последних 8 матчей «Милана» было забито 2 и менее мячей.

«Бетис» – «Эльче»

22:00

Ставка: Второй тайм: Ничья за 2.76

  • «Бетис» сыграл вничью во втором тайме с «Эльче» в 5 матчах кряду.

«Вильярреал» – «Валенсия»

22:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.07

  • В каждом из последних 4 выездных матчей «Валенсии» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.83!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Михаил Газизов1
0% WR0% ROI
нет незайдут, ничьей небудет
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