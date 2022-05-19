🔥 5 трендов на сегодня: победа «Суиндона» + ОЗ в АПЛ. Средний кэф – 2.04!
Ставьте на сегодняшние матчи вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.62 до 3.15!
«Порт Вейл» – «Суиндон»
⏰ 21:45
Ставка: П2 за 3.15
- «Суиндон» победил в 5 матчах кряду.
«Эвертон» – «Кристал Пэлас»
⏰ 21:45
Ставка: Второй тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.62
- В последних 4 матчах дома «Эвертон» забивает «Кристал Пэласу» во втором тайме.
«Астон Вилла» – «Бернли»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.81
- В последних 3 матчах «Астон Виллы» забивают обе команды.
«Челси» – «Лестер»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.80
- В последних 5 выездных матчах «Лестера» забивают обе команды.
«Утрехт» – «Витесс»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.83
- В каждом из последних 4 матчей «Витесса» было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 2.04!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.