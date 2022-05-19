Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.62 до 3.15!

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 3.15

«Суиндон» победил в 5 матчах кряду.

⏰ 21:45

Ставка: Второй тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.62

В последних 4 матчах дома «Эвертон» забивает «Кристал Пэласу» во втором тайме.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.81

В последних 3 матчах «Астон Виллы» забивают обе команды.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.80

В последних 5 выездных матчах «Лестера» забивают обе команды.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.83

В каждом из последних 4 матчей «Витесса» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.04!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!