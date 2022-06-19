Чемпионаты Казахстана и Беларуси: выбирай тренд и используй фрибет 1000 рублей от Paribet уже сейчас!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.50 до 2.81!

⏰ 15:00

Ставка: П1 за 2.07

«Ордабасы» побеждает в 3 из 5 последних домашних очных матчей команд.

⏰ 16:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.50

Ставка сыграла в 5 последних матчах «Шахтера» Солигорска.

⏰ 16:00

Ставка: Х2 за 2.81

«Мактаарал» не проигрывает в 3 из 5 последних туров в чемпионате Казахстана.

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.89

Ставка заходит в 4 из 5 последних игр «Тобола».

⏰ 18:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.78

«Низ» заходит в 3 из 5 последних очных матчей команд.

💥 Средний кэф – 2.01!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!