🔥 5 трендов на сегодня: победа «Ордабасы» + голы в чемпионате Беларуси. Средний кэф – 2.01!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.50 до 2.81!
«Ордабасы» – «Тараз»
⏰ 15:00
Ставка: П1 за 2.07
- «Ордабасы» побеждает в 3 из 5 последних домашних очных матчей команд.
«Арсенал» Дзержинск – «Шахтер» Солигорск
⏰ 16:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.50
- Ставка сыграла в 5 последних матчах «Шахтера» Солигорска.
«Кайрат» – «Мактаарал»
⏰ 16:00
Ставка: Х2 за 2.81
- «Мактаарал» не проигрывает в 3 из 5 последних туров в чемпионате Казахстана.
«Тобол» – «Каспий»
⏰ 18:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.89
- Ставка заходит в 4 из 5 последних игр «Тобола».
«Гомель» – «Динамо» Брест
⏰ 18:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.78
- «Низ» заходит в 3 из 5 последних очных матчей команд.
💥 Средний кэф – 2.01!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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