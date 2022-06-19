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🔥 5 трендов на сегодня: победа «Ордабасы» + голы в чемпионате Беларуси. Средний кэф – 2.01!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.50 до 2.81!

«Ордабасы» – «Тараз»

⏰ 15:00

Ставка: П1 за 2.07

  • «Ордабасы» побеждает в 3 из 5 последних домашних очных матчей команд. 

«Арсенал» Дзержинск – «Шахтер» Солигорск

⏰ 16:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.50

  • Ставка сыграла в 5 последних матчах «Шахтера» Солигорска. 

«Кайрат» – «Мактаарал»

⏰ 16:00

Ставка: Х2 за 2.81 

  • «Мактаарал» не проигрывает в 3 из 5 последних туров в чемпионате Казахстана.  

«Тобол» – «Каспий»

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.89

  • Ставка заходит в 4 из 5 последних игр «Тобола». 

«Гомель» – «Динамо» Брест

⏰ 18:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.78

  • «Низ» заходит в 3 из 5 последних очных матчей команд. 

💥 Средний кэф – 2.01!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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