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Несмотря на понедельник, нас ждут очередные матчи в национальных чемпионатах: в Швеции, Финляндии уже самый разгар, а в Румынии и Дании только начинают.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.61 до 2.72!

⏰ 18:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.94

«Интер» забивает «ХИФКу» более 1 мяча в 4 домашних матчах кряду.

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 2.12

«Силькеборг» одержал победу в 10 последних домашних матчах.

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.90

В 3 последних домашних матчах «Хальмстада» забивают обе команды.

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.61

В каждом из последних 7 матчей «Сириуса» на выезде было забито более 2 мячей.

⏰ 20:30

Ставка: 1X за 2.07

«Динамо» не проигрывает «Волунтари» на протяжении 4 матчей.

💥 Средний кэф – 1.92!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!