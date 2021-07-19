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🔥 5 трендов на сегодня: победа «Силькеборга» + «верх» в матче чемпионата Швеции. Средний кэф – 1.92!

автор Николай Караман

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Несмотря на понедельник, нас ждут очередные матчи в национальных чемпионатах: в Швеции, Финляндии уже самый разгар, а в Румынии и Дании только начинают.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.61 до 2.72!

«Интер Турку» – «ХИФК»

18:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.94

  • «Интер» забивает «ХИФКу» более 1 мяча в 4 домашних матчах кряду.

«Силькеборг» – «Сендерйюске»

20:00

Ставка: П1 за 2.12

  • «Силькеборг» одержал победу в 10 последних домашних матчах.

«Хальмстад» – «Варберг»

20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.90

  • В 3 последних домашних матчах «Хальмстада» забивают обе команды.

«Юргорден» – «Сириус»

20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.61

  • В каждом из последних 7 матчей «Сириуса» на выезде было забито более 2 мячей.

«Динамо» Бухарест – «Волунтари»

20:30

Ставка: 1X за 2.07

  • «Динамо» не проигрывает «Волунтари» на протяжении 4 матчей.

💥 Средний кэф – 1.92!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Скажу как есть, очень даже рабочий пресс.
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