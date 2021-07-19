🔥 5 трендов на сегодня: победа «Силькеборга» + «верх» в матче чемпионата Швеции. Средний кэф – 1.92!
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Несмотря на понедельник, нас ждут очередные матчи в национальных чемпионатах: в Швеции, Финляндии уже самый разгар, а в Румынии и Дании только начинают.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.61 до 2.72!
«Интер Турку» – «ХИФК»
⏰ 18:30
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.94
- «Интер» забивает «ХИФКу» более 1 мяча в 4 домашних матчах кряду.
«Силькеборг» – «Сендерйюске»
⏰ 20:00
Ставка: П1 за 2.12
- «Силькеборг» одержал победу в 10 последних домашних матчах.
«Хальмстад» – «Варберг»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.90
- В 3 последних домашних матчах «Хальмстада» забивают обе команды.
«Юргорден» – «Сириус»
⏰ 20:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.61
- В каждом из последних 7 матчей «Сириуса» на выезде было забито более 2 мячей.
«Динамо» Бухарест – «Волунтари»
⏰ 20:30
Ставка: 1X за 2.07
- «Динамо» не проигрывает «Волунтари» на протяжении 4 матчей.
💥 Средний кэф – 1.92!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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