🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Мидтьюлланда» + Непроигрыш «Жальгириса». Средний кэф – 2.23!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.57 до 3.45!
«Жальгирис» – «Мальме»
⏰ 19:00
Ставка: 1Х за 2.05
- «Жальгирис» не проигрывает на протяжении 6 матчей.
«Карабах» – «Цюрих»
⏰ 19:00
Ставка: П2 за 3.45
- «Цюрих» одержал победу в 9 из последних 13 выездных матчей.
«Пюник» – «Дюделанж»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.57
- В каждом из последних 6 матчей «Пюника» было забито 2 и менее мячей.
«Мидтьюлланд» – «АЕК»
⏰ 20:45
Ставка: ОЗ: Да за 2.16
- В последних 4 матчах на поле «Мидтьюлланда» забивают обе команды.
«Лудогорец» – «Шэмрок Роверс»
⏰ 20:45
Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.94
- «Лудогорец» не пропускает в 4 последних домашних матчах.
💥 Средний кэф – 2.23!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Jenny Jennydow
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