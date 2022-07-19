Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.57 до 3.45!

⏰ 19:00

Ставка: 1Х за 2.05

«Жальгирис» не проигрывает на протяжении 6 матчей.

⏰ 19:00

Ставка: П2 за 3.45

«Цюрих» одержал победу в 9 из последних 13 выездных матчей.

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.57

В каждом из последних 6 матчей «Пюника» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:45

Ставка: ОЗ: Да за 2.16

В последних 4 матчах на поле «Мидтьюлланда» забивают обе команды.

⏰ 20:45

Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.94

«Лудогорец» не пропускает в 4 последних домашних матчах.

💥 Средний кэф – 2.23!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!