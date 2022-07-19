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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Мидтьюлланда» + Непроигрыш «Жальгириса». Средний кэф – 2.23!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.57 до 3.45!

«Жальгирис» – «Мальме»

⏰ 19:00

Ставка: 1Х за 2.05

  • «Жальгирис» не проигрывает на протяжении 6 матчей.

«Карабах» – «Цюрих»

⏰ 19:00

Ставка: П2 за 3.45

  • «Цюрих» одержал победу в 9 из последних 13 выездных матчей.

«Пюник» – «Дюделанж»

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.57

  • В каждом из последних 6 матчей «Пюника» было забито 2 и менее мячей.

«Мидтьюлланд» – «АЕК»

⏰ 20:45

Ставка: ОЗ: Да за 2.16

  • В последних 4 матчах на поле «Мидтьюлланда» забивают обе команды.

«Лудогорец» – «Шэмрок Роверс»

⏰ 20:45

Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.94

  • «Лудогорец» не пропускает в 4 последних домашних матчах. 

💥 Средний кэф – 2.23!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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