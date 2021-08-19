🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ (нет) «Славии» + ИТ «Рейнджерс». Средний кэф – 2.03!

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Четверг – время для Лиги Европы! Сегодня команды сыграют целых 8 отборочных матчей последнего раунда квалификации ЛЕ.

Узнаем, кто сделает первый шаг в групповой этап еврокубков. Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.72 до 2.27!

⏰ 20:00

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.72

«Славия» не пропускает в 3 из 5 последних матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.14

В последних 5 играх «Галатасарай» забивает в среднем 1,80 гола за матч.

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.27

В 3 из 5 последних матчей «Омонии» проходил ТБ (2,5).

⏰ 21:45

Ставка: Обе забьют (да) за 2.19

Эта ставка заходила в 4 из 5 последних матчей «Фенербахче».

⏰ 22:00

Ставка: ИТ1Б (2,5) за 1.83

В 3 последних домашних играх «Рейнджерс» забил 10 голов.

💥 Средний кэф – 2.03!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!