🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ (нет) «Славии» + ИТ «Рейнджерс». Средний кэф – 2.03!
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Четверг – время для Лиги Европы! Сегодня команды сыграют целых 8 отборочных матчей последнего раунда квалификации ЛЕ.
Узнаем, кто сделает первый шаг в групповой этап еврокубков. Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.72 до 2.27!
«Славия» – «Легия»
⏰ 20:00
Ставка: Обе забьют (нет) за 1.72
- «Славия» не пропускает в 3 из 5 последних матчей.
«Рандерс» – «Галатасарай»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.14
- В последних 5 играх «Галатасарай» забивает в среднем 1,80 гола за матч.
«Омония» – «Антверпен»
⏰ 20:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.27
- В 3 из 5 последних матчей «Омонии» проходил ТБ (2,5).
«Фенербахче» – ХИК
⏰ 21:45
Ставка: Обе забьют (да) за 2.19
- Эта ставка заходила в 4 из 5 последних матчей «Фенербахче».
«Рейнджерс» – «Алашкерт»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ1Б (2,5) за 1.83
- В 3 последних домашних играх «Рейнджерс» забил 10 голов.
💥 Средний кэф – 2.03!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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maksivorobev346
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