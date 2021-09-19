🔥 5 трендов на сегодня: 1Х «Валенсии» + ИТ «Челси». Средний кэф – 1.83!
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Воскресенье! Футбольные выходные постепенно подходят к концу. Но сегодня нас ждут топ-матчи. Как завершится лондонское дерби? Сможет ли «Юве» оформить первую победу в новом сезоне Серии А? А как сыграет «ПСЖ» без Мбаппе?
Мы собрали тренды к пяти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.63 до 1.99!
«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»
⏰ 16:00
Ставка: П2 за 1.84
- «МЮ» побеждает в 3-х последних очных матчах.
«Тоттенхэм» – «Челси»
⏰ 18:30
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.89
- В последних 5-ти играх «Челси» забивает по 2,00 гола за матч.
«Ювентус» – «Милан»
⏰ 21:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.84
- Эта ставка проходит в 3-х последних очных матчах команд подряд.
«ПСЖ» – «Лион»
⏰ 21:45
Ставка: Обе забьют (да) за 1.63
- «ПСЖ» пропускает в 3-х из 5-ти последних игр.
«Валенсия» – «Реал»
⏰ 22:00
Ставка: 1Х за 1.99
- «Валенсия» не проигрывает в 6-ти из 8-ми последних очных матчей дома.
💥 Средний кэф – 1.83!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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