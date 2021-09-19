Воскресенье! Футбольные выходные постепенно подходят к концу. Но сегодня нас ждут топ-матчи. Как завершится лондонское дерби? Сможет ли «Юве» оформить первую победу в новом сезоне Серии А? А как сыграет «ПСЖ» без Мбаппе?

Мы собрали тренды к пяти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.63 до 1.99!

⏰ 16:00

Ставка: П2 за 1.84

«МЮ» побеждает в 3-х последних очных матчах.

⏰ 18:30

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.89

В последних 5-ти играх «Челси» забивает по 2,00 гола за матч.

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.84

Эта ставка проходит в 3-х последних очных матчах команд подряд.

⏰ 21:45

Ставка: Обе забьют (да) за 1.63

«ПСЖ» пропускает в 3-х из 5-ти последних игр.

⏰ 22:00

Ставка: 1Х за 1.99

«Валенсия» не проигрывает в 6-ти из 8-ми последних очных матчей дома.

💥 Средний кэф – 1.83!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!