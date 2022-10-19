🔥 5 трендов на сегодня: голы «Ньюкасла» + ничья в матче «Спартака». Средний кэф – 2.29!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.62 до 3.44!
«Факел» – «Спартак»
⏰ 18:00
Ставка: Х за 4.15
- «Факел» играет вничью в 4 из 5 последних матчей.
«Нижний Новгород» – «Краснодар»
⏰ 18:00
Ставка: ИТ1М (1) за 1.86
- «Нижний Новгород» не забивает в 4 из 5 последних матчей.
«Кадис» – «Бетис»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.66
- «Низ» заходит в 3 из 5 последних матчей обеих команд.
«Ньюкасл» – «Эвертон»
⏰ 21:30
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.72
- В последних 5 играх «Ньюкасл» забивает в среднем по 2 гола за матч.
«Борнмут» – «Саутгемптон»
⏰ 21:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.09
- «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей «Борнмута».
💥 Средний кэф – 2.29!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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