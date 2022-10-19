Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.62 до 3.44!

⏰ 18:00

Ставка: Х за 4.15

«Факел» играет вничью в 4 из 5 последних матчей.

⏰ 18:00

Ставка: ИТ1М (1) за 1.86

«Нижний Новгород» не забивает в 4 из 5 последних матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.66

«Низ» заходит в 3 из 5 последних матчей обеих команд.

⏰ 21:30

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.72

В последних 5 играх «Ньюкасл» забивает в среднем по 2 гола за матч.

⏰ 21:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.09

«Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей «Борнмута».

💥 Средний кэф – 2.29!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!