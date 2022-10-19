Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: голы «Ньюкасла» + ничья в матче «Спартака». Средний кэф – 2.29!

автор Данила Карзанов

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.62 до 3.44!

«Факел» – «Спартак»

⏰ 18:00

Ставка: Х за 4.15

  • «Факел» играет вничью в 4 из 5 последних матчей. 

«Нижний Новгород» – «Краснодар»

⏰ 18:00

Ставка: ИТ1М (1) за 1.86

  • «Нижний Новгород» не забивает в 4 из 5 последних матчей. 

«Кадис» – «Бетис»

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.66

  • «Низ» заходит в 3 из 5 последних матчей обеих команд. 

«Ньюкасл» – «Эвертон»

⏰ 21:30

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.72

  • В последних 5 играх «Ньюкасл» забивает в среднем по 2 гола за матч.

«Борнмут» – «Саутгемптон»

⏰ 21:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.09

  • «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей «Борнмута». 

💥 Средний кэф – 2.29!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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