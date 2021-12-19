Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Атлетика» + «низ» в матче Серии А. Средний кэф – 2.35!

автор Николай Караман

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Завершаем эту неделю анализом игр воскресенья: на что можно поставить?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.82 до 3.38!

«Фрайбург» – «Байер»

17:30

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.15

  • «Байер» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

«Атлетик» – «Бетис»

18:15

Ставка: П1 за 2.28

  • «Атлетик» одержал победу над «Бетисом» в 7 последних домашних матчах.

«Торино» – «Верона»

20:00

Ставка: Ничья за 3.38

  • Последние 4 матча команд между собой завершились вничью.

«Сампдория» – «Венеция»

20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.82

  • В каждом из последних 4 матчей «Сампдории» было забито более 2 мячей.

«Милан» – «Наполи»

22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.15

  • В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Милана» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.35!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Евгений Потапов12
50% WR0.58% ROI
Милан - Наполи 2,5б,
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