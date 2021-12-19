🔥 5 трендов на сегодня: победа «Атлетика» + «низ» в матче Серии А. Средний кэф – 2.35!
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Завершаем эту неделю анализом игр воскресенья: на что можно поставить?
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?
😍 Кэфы от 1.82 до 3.38!
«Фрайбург» – «Байер»
⏰ 17:30
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.15
- «Байер» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
«Атлетик» – «Бетис»
⏰ 18:15
Ставка: П1 за 2.28
- «Атлетик» одержал победу над «Бетисом» в 7 последних домашних матчах.
«Торино» – «Верона»
⏰ 20:00
Ставка: Ничья за 3.38
- Последние 4 матча команд между собой завершились вничью.
«Сампдория» – «Венеция»
⏰ 20:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.82
- В каждом из последних 4 матчей «Сампдории» было забито более 2 мячей.
«Милан» – «Наполи»
⏰ 22:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.15
- В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Милана» было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 2.35!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Евгений Потапов12
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