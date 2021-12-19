Завершаем эту неделю анализом игр воскресенья: на что можно поставить?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут?

😍 Кэфы от 1.82 до 3.38!

⏰ 17:30

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.15

«Байер» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

⏰ 18:15

Ставка: П1 за 2.28

«Атлетик» одержал победу над «Бетисом» в 7 последних домашних матчах.

⏰ 20:00

Ставка: Ничья за 3.38

Последние 4 матча команд между собой завершились вничью.

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.82

В каждом из последних 4 матчей «Сампдории» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.15

В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Милана» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.35!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!