🔥 4 тренда на сегодня: Гол Кейна + ТБ в Кубке Италии. Средний кэф – 1.83!
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Сегодня мы узнаем, кто возьмет Кубок Италии, сумеет ли Головин выиграть титул с «Монако», а также станет ясно, продолжит ли «Ливерпуль» гонку за попадание в ЛЧ.
Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!
❗️ Кэфы от 1.45 до 2.32!
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла»
⏰ 20:00
Ставка: Гол Кейна за 1.45
- Харри Кейн забил 22 гола в текущем розыгрыше АПЛ.
«Аталанта» – «Ювентус»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.89
- Ставка сыграла в 7 из 9 последних матчах «Аталанты» в Кубке Италии.
«Бернли» – «Ливерпуль»
⏰ 22:15
Ставка: ОЗ: Да за 1.68
- Ставка сыграла в 6 из 8 последних домашних матчах «Бернли» в АПЛ.
«Монако — «ПСЖ»
⏰ 22:15
Ставка: Гол «Монако» в первом тайме за 2.32
- «Монако» забивал в первом тайме в 8 из 12 предыдущих матчах в Кубке Франции.
💥 Средний кэф – 1.83!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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