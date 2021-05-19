Сегодня мы узнаем, кто возьмет Кубок Италии, сумеет ли Головин выиграть титул с «Монако», а также станет ясно, продолжит ли «Ливерпуль» гонку за попадание в ЛЧ.

Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.45 до 2.32!

⏰ 20:00

Ставка: Гол Кейна за 1.45

Харри Кейн забил 22 гола в текущем розыгрыше АПЛ.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.89

Ставка сыграла в 7 из 9 последних матчах «Аталанты» в Кубке Италии.

⏰ 22:15

Ставка: ОЗ: Да за 1.68

Ставка сыграла в 6 из 8 последних домашних матчах «Бернли» в АПЛ.

⏰ 22:15

Ставка: Гол «Монако» в первом тайме за 2.32

«Монако» забивал в первом тайме в 8 из 12 предыдущих матчах в Кубке Франции.

💥 Средний кэф – 1.83!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!