Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: голы в игре «Галатасарая» + победа «Барселоны». Средний кэф – 2.03!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.76 до 2.42!

«Галатасарай» – «Касымпаша»

20:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.76

  • В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

«Хетафе» – «Гранада»

21:00

Ставка: Х2 за 1.83

  • «Гранада» не проигрывает на протяжении 7 матчей.

«Эльче» – «Реал»

21:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.83

  • В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

«Рома» – «Лечче»

23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.35

  • В каждом из последних 4 матчей «Лечче» было забито 2 и менее мячей.

«Атлетик» – «Барселона»

23:30

Ставка: П2 за 2.42

  • «Атлетик» проиграл «Барселоне» в 13 из последних 18 матчей.

💥 Средний кэф – 2.03!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
50.1% WR-4.9% ROI
Зайдут , и Галатасарай п1. и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5.) Реал М.п2.и т.б.обе.заб.03.- Да.или ничья.и фора(-1.5.)
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