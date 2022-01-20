Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.76 до 2.42!

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.76

В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 21:00

Ставка: Х2 за 1.83

«Гранада» не проигрывает на протяжении 7 матчей.

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.83

В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.35

В каждом из последних 4 матчей «Лечче» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 23:30

Ставка: П2 за 2.42

«Атлетик» проиграл «Барселоне» в 13 из последних 18 матчей.

💥 Средний кэф – 2.03!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!