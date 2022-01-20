🔥 5 трендов на сегодня: голы в игре «Галатасарая» + победа «Барселоны». Средний кэф – 2.03!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.76 до 2.42!
«Галатасарай» – «Касымпаша»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.76
- В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.
«Хетафе» – «Гранада»
⏰ 21:00
Ставка: Х2 за 1.83
- «Гранада» не проигрывает на протяжении 7 матчей.
«Эльче» – «Реал»
⏰ 21:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.83
- В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.
«Рома» – «Лечче»
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.35
- В каждом из последних 4 матчей «Лечче» было забито 2 и менее мячей.
«Атлетик» – «Барселона»
⏰ 23:30
Ставка: П2 за 2.42
- «Атлетик» проиграл «Барселоне» в 13 из последних 18 матчей.
💥 Средний кэф – 2.03!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
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