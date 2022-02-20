Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Боруссии» + победа «Монако». Средний кэф – 1.89!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 2.38!

«Бордо» – «Монако»

⏰ 19:05

Ставка: П2 за 1.68

  • «Монако» побеждает в 3 последних очных матчах.

«Вулверхэмптон» – «Лестер»

⏰ 19:30

Ставка: ОЗ (нет) за 1.95

  • Ставка заходит в 5 личных встречах кряду. 

«Боруссия» Д – «Боруссия» М

⏰ 19:30

Ставка: ИТ1Б (2,5) за 2.38

  • В последних 5 играх «Боруссия» Д забивает в среднем по 2,20 гола за матч.

«Интер» – «Сассуоло»

⏰ 20:00

Ставка: П1 + ТБ (2,5) за 1.65

  • Ставка зашла в 4 из 5 последних очных матчей. 

«Бетис» – «Мальорка»

⏰ 20:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.83

  • ОЗ (да) проходит в 3 из 5 последних матчей обеих команд. 

💥 Средний кэф – 1.89!

Комментарии
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Дана Каримова
50.5% WR-4.29% ROI
Зайдут , и Вулверхемптен п1.и т.б.обе.заб.03.- Да.тли ничья.и фора(-1.5.) Бетис п1.и т.б.обе.заб.03.-Да.или ничья.и фора(-1.5.)
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