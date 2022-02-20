🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Боруссии» + победа «Монако». Средний кэф – 1.89!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.65 до 2.38!
«Бордо» – «Монако»
⏰ 19:05
Ставка: П2 за 1.68
- «Монако» побеждает в 3 последних очных матчах.
«Вулверхэмптон» – «Лестер»
⏰ 19:30
Ставка: ОЗ (нет) за 1.95
- Ставка заходит в 5 личных встречах кряду.
«Боруссия» Д – «Боруссия» М
⏰ 19:30
Ставка: ИТ1Б (2,5) за 2.38
- В последних 5 играх «Боруссия» Д забивает в среднем по 2,20 гола за матч.
«Интер» – «Сассуоло»
⏰ 20:00
Ставка: П1 + ТБ (2,5) за 1.65
- Ставка зашла в 4 из 5 последних очных матчей.
«Бетис» – «Мальорка»
⏰ 20:30
Ставка: ОЗ (да) за 1.83
- ОЗ (да) проходит в 3 из 5 последних матчей обеих команд.
💥 Средний кэф – 1.89!
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Дана Каримова
50.5% WR-4.29% ROI