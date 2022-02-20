Последний день выходных! Будешь ставить с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.65 до 2.38!

⏰ 19:05

Ставка: П2 за 1.68

«Монако» побеждает в 3 последних очных матчах.

⏰ 19:30

Ставка: ОЗ (нет) за 1.95

Ставка заходит в 5 личных встречах кряду.

⏰ 19:30

Ставка: ИТ1Б (2,5) за 2.38

В последних 5 играх «Боруссия» Д забивает в среднем по 2,20 гола за матч.

⏰ 20:00

Ставка: П1 + ТБ (2,5) за 1.65

Ставка зашла в 4 из 5 последних очных матчей.

⏰ 20:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.83

ОЗ (да) проходит в 3 из 5 последних матчей обеих команд.

💥 Средний кэф – 1.89!