🔥 5 трендов на сегодня: голы «Динамо» + «низ» в матче «Боруссии». Средний кэф – 2.10!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.80 до 2.41!
«Сочи» – «Крылья Советов»
⏰ 16:30
Ставка: ОЗ (да) за 1.87
- Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей «Крыльев».
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»
⏰ 19:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.80
- «Верх» проходит в 3 из 5 последних очных матчей команд.
«Динамо» – «Ростов»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ1Б (2) за 2.28
- В последних 5 играх «Динамо» забивает в среднем по 2,40 гола за матч.
«Севилья» – «Реал Сосьедад»
⏰ 20:30
Ставка: П1 за 2.18
- «Севилья» побеждает в 4 последних домашних играх.
«Кельн» – «Боруссия» Д
⏰ 21:30
Ставка: ТМ (2,5) за 2.41
- «Низ» сыграл в 4 последних матчах «Кельна».
💥 Средний кэф – 2.10!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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