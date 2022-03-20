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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.80 до 2.41!

⏰ 16:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.87

Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей «Крыльев».

⏰ 19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.80

«Верх» проходит в 3 из 5 последних очных матчей команд.

⏰ 20:00

Ставка: ИТ1Б (2) за 2.28

В последних 5 играх «Динамо» забивает в среднем по 2,40 гола за матч.

⏰ 20:30

Ставка: П1 за 2.18

«Севилья» побеждает в 4 последних домашних играх.

⏰ 21:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.41

«Низ» сыграл в 4 последних матчах «Кельна».

💥 Средний кэф – 2.10!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!