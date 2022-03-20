Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: голы «Динамо» + «низ» в матче «Боруссии». Средний кэф – 2.10!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.80 до 2.41!

«Сочи» – «Крылья Советов»

⏰ 16:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.87

  • Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей «Крыльев». 

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»

⏰ 19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.80

  • «Верх» проходит в 3 из 5 последних очных матчей команд. 

«Динамо» – «Ростов»

⏰ 20:00

Ставка: ИТ1Б (2) за 2.28

  • В последних 5 играх «Динамо» забивает в среднем по 2,40 гола за матч.

«Севилья» – «Реал Сосьедад»

⏰ 20:30

Ставка: П1 за 2.18

  • «Севилья» побеждает в 4 последних домашних играх. 

«Кельн» – «Боруссия» Д

⏰ 21:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.41

  • «Низ» сыграл в 4 последних матчах «Кельна». 

💥 Средний кэф – 2.10!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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