Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Ромы» + ИТ «Райо Вальекано». Средний кэф – 2.36!

автор Николай Караман

Отобрали для вас лучшие матчи пятницы: забирайте скорее бонус до 8000 рублей от BetBoom!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.70 до 3.35!

«Газиантеп» – «Ризеспор»

20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.70

  • В последних 3 матчах «Ризеспора» забивают обе команды.

«Торино» – «Рома»

21:45

Ставка: П2 за 2.00

  • «Торино» проиграл «Роме» в 9 из последних 12 матчей.

«Сарагоса» – «Луго»

22:00

Ставка: Ничья за 3.35

  • «Луго» сыграл вничью в 8 из последних 12 выездных матчей.

«Райо Вальекано» – «Леванте»

22:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.05

  • «Райо Вальекано» забивает 1 и менее мячей в 8 матчах кряду.

«Реал» – «Бетис»

22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.70

  • В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Реала» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.36!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.