🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Ромы» + ИТ «Райо Вальекано». Средний кэф – 2.36!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.70 до 3.35!
«Газиантеп» – «Ризеспор»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.70
- В последних 3 матчах «Ризеспора» забивают обе команды.
«Торино» – «Рома»
⏰ 21:45
Ставка: П2 за 2.00
- «Торино» проиграл «Роме» в 9 из последних 12 матчей.
«Сарагоса» – «Луго»
⏰ 22:00
Ставка: Ничья за 3.35
- «Луго» сыграл вничью в 8 из последних 12 выездных матчей.
«Райо Вальекано» – «Леванте»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.05
- «Райо Вальекано» забивает 1 и менее мячей в 8 матчах кряду.
«Реал» – «Бетис»
⏰ 22:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.70
- В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Реала» было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 2.36!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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