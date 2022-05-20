Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.70 до 3.35!

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.70

В последних 3 матчах «Ризеспора» забивают обе команды.

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 2.00

«Торино» проиграл «Роме» в 9 из последних 12 матчей.

⏰ 22:00

Ставка: Ничья за 3.35

«Луго» сыграл вничью в 8 из последних 12 выездных матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.05

«Райо Вальекано» забивает 1 и менее мячей в 8 матчах кряду.

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.70

В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Реала» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.36!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!