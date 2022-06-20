Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.51 до 3.28!

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.52

В последних 4 матчах «Гроруда» забивают обе команды.

⏰ 19:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.16

«Фредрикстад» забивает 1 и менее мячей «Рауфоссу» в 6 матчах кряду.

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.75

В каждом из последних 5 матчей «Согндаля» было забито более 2 мячей.

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.51

В последних 9 матчах «Фрама» забивают обе команды.

⏰ 22:30

Ставка: П2 за 3.28

«Дефенса и Хустисия» победила в 5 из последних 7 выездных матчей.

💥 Средний кэф – 2.04!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!