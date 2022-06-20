🔥 5 трендов на сегодня: победа «Дефенсы» + голы в Норвегии. Средний кэф – 2.04!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.51 до 3.28!
«Конгсвингер» – «Гроруд»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.52
- В последних 4 матчах «Гроруда» забивают обе команды.
«Фредрикстад» – «Рауфосс»
⏰ 19:00
Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.16
- «Фредрикстад» забивает 1 и менее мячей «Рауфоссу» в 6 матчах кряду.
«Скейд» – «Согндаль»
⏰ 19:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.75
- В каждом из последних 5 матчей «Согндаля» было забито более 2 мячей.
«Фрам» – «ИБВ»
⏰ 21:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.51
- В последних 9 матчах «Фрама» забивают обе команды.
«Годой Крус» – «Дефенса и Хустисия»
⏰ 22:30
Ставка: П2 за 3.28
- «Дефенса и Хустисия» победила в 5 из последних 7 выездных матчей.
💥 Средний кэф – 2.04!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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