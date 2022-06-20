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🔥 5 трендов на сегодня: победа «Дефенсы» + голы в Норвегии. Средний кэф – 2.04!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.51 до 3.28!

«Конгсвингер» – «Гроруд»

19:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.52

  • В последних 4 матчах «Гроруда» забивают обе команды.

«Фредрикстад» – «Рауфосс»

19:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.16

  • «Фредрикстад» забивает 1 и менее мячей «Рауфоссу» в 6 матчах кряду.

«Скейд» – «Согндаль»

19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.75 

  • В каждом из последних 5 матчей «Согндаля» было забито более 2 мячей.

«Фрам» – «ИБВ»

21:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.51

  • В последних 9 матчах «Фрама» забивают обе команды.

«Годой Крус» – «Дефенса и Хустисия»

22:30

Ставка: П2 за 3.28

  • «Дефенса и Хустисия» победила в 5 из последних 7 выездных матчей.

💥 Средний кэф – 2.04!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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