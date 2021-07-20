🔥 5 трендов на сегодня: «верх» в матче «Алашкерт» – «Шериф» + ИТ «Ференцвароша». Средний кэф – 1.91!
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Сегодня нас ждут первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Смогут ли фавориты добиться уверенных побед? А кто из андердогов проявит себя? Узнаем совсем скоро.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.61 до 2.72!
«Алашкерт» – «Шериф»
⏰ 18:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.10
- Как минимум 3 гола забивалось в 8 из 10 последних выездных матчей «Шерифа» в ЛЧ.
«Динамо» Загреб – «Омония»
⏰ 21:00
Ставка: Первый тайм: ТБ (1) за 1.83
- Как минимум 1 гол забивался в первом тайме в 6 последних домашних матчах «Динамо».
«Ференцварош» – «Жальгирис»
⏰ 21:00
Ставка: ИТ1М (2,5) за 1.44
- «Ференцварош» не забивал больше 2 голов в 7 из 8 последних домашних матчей в ЛЧ.
«Рапид» Вена – «Спарта» Прага
⏰ 21:30
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.19
- В 7 из 8 последних выездных еврокубковых матчей «Спарта» пропускала минимум 2 мяча.
«Селтик» – «Мидтьюлланд»
⏰ 21:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.97
- Как минимум 3 гола забивалось в 7 из 8 последних домашних матчей «Селтика» в ЛЧ.
💥 Средний кэф – 1.91!
Зайдут ли сегодняшние тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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