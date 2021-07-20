Сегодня нас ждут первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Смогут ли фавориты добиться уверенных побед? А кто из андердогов проявит себя? Узнаем совсем скоро.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.61 до 2.72!

⏰ 18:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.10

Как минимум 3 гола забивалось в 8 из 10 последних выездных матчей «Шерифа» в ЛЧ.

⏰ 21:00

Ставка: Первый тайм: ТБ (1) за 1.83

Как минимум 1 гол забивался в первом тайме в 6 последних домашних матчах «Динамо».

⏰ 21:00

Ставка: ИТ1М (2,5) за 1.44

«Ференцварош» не забивал больше 2 голов в 7 из 8 последних домашних матчей в ЛЧ.

⏰ 21:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.19

В 7 из 8 последних выездных еврокубковых матчей «Спарта» пропускала минимум 2 мяча.

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.97

Как минимум 3 гола забивалось в 7 из 8 последних домашних матчей «Селтика» в ЛЧ.

💥 Средний кэф – 1.91!

Зайдут ли сегодняшние тренды? Пишите свое мнение в комментариях!