Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 4.40!

⏰ 19:00

Ставка: П2 за 1.93

«Виктория» одержала победу в 31 из последних 43 матчей.

⏰ 20:00

Ставка: Первый тайм: П1 за 3.70

«Маккаби» выиграл первый тайм в последних 4 матчах.

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.72

В 3 из 4 последних матчей «Динамо» забивают обе команды.

⏰ 21:00

Ставка: Ничья за 4.40

«Слован» сыграл вничью в 4 из последних 6 матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.15

В каждом из последних 4 матчей «Клаксвика» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.78!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!