🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Динамо» + Ничья в Венгрии. Средний кэф – 2.78!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 4.40!
«ХИК» – «Виктория» Пльзень
⏰ 19:00
Ставка: П2 за 1.93
- «Виктория» одержала победу в 31 из последних 43 матчей.
«Маккаби» Хайфа – «Олимпиакос»
⏰ 20:00
Ставка: Первый тайм: П1 за 3.70
- «Маккаби» выиграл первый тайм в последних 4 матчах.
«Динамо» Киев – «Фенербахче»
⏰ 21:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.72
- В 3 из 4 последних матчей «Динамо» забивают обе команды.
«Ференцварош» – «Слован»
⏰ 21:00
Ставка: Ничья за 4.40
- «Слован» сыграл вничью в 4 из последних 6 матчей.
«Сутьеска» – «КИ Клаксвик»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.15
- В каждом из последних 4 матчей «Клаксвика» было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 2.78!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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