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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Динамо» + Ничья в Венгрии. Средний кэф – 2.78!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 4.40!

«ХИК» – «Виктория» Пльзень

⏰ 19:00

Ставка: П2 за 1.93

  • «Виктория» одержала победу в 31 из последних 43 матчей.

«Маккаби» Хайфа – «Олимпиакос»

⏰ 20:00

Ставка: Первый тайм: П1 за 3.70

  • «Маккаби» выиграл первый тайм в последних 4 матчах.

«Динамо» Киев – «Фенербахче»

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.72

  • В 3 из 4 последних матчей «Динамо» забивают обе команды.

«Ференцварош» – «Слован»

⏰ 21:00

Ставка: Ничья за 4.40

  • «Слован» сыграл вничью в 4 из последних 6 матчей.

«Сутьеска» – «КИ Клаксвик»

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.15

  • В каждом из последних 4 матчей «Клаксвика» было забито более 2 мячей. 

💥 Средний кэф – 2.78!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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