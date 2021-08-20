В пятницу начинаются новые туры Бундеслиги, Ла Лиги, чемпионата Португалии и других чемпионатов.

Узнаем, дебютирует ли сегодня Месси за «ПСЖ»? Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.51 до 2.27!

⏰ 16:00

Ставка: ИТ2Б (1) за 1.90

В последних 5 играх «Спартак-2» забивает в среднем 1,40 гола за матч.

⏰ 21:30

Ставка: П1 за 1.51

«Лейпциг» побеждает в 4 последних очных матчах.

⏰ 22:00

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.72

«Бетис» не пропускает в 3 последних матчах против «Кадиса».

⏰ 22:00

Ставка: Ф2 (-2) за 2.27

«ПСЖ» побеждает в 9 последних очных матчах с преимуществом не менее двух голов.

⏰ 23:15

Ставка: ТБ (2,5) за 1.94

В 3 из 5 последних матчей «Браги» проходил ТБ (2,5).

💥 Средний кэф – 1.86!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!