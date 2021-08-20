🔥 5 трендов на сегодня: Ф2 (-2) «ПСЖ» + победа «Лейпцига». Средний кэф – 1.86!
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В пятницу начинаются новые туры Бундеслиги, Ла Лиги, чемпионата Португалии и других чемпионатов.
Узнаем, дебютирует ли сегодня Месси за «ПСЖ»? Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.51 до 2.27!
«Текстильщик» – «Спартак-2»
⏰ 16:00
Ставка: ИТ2Б (1) за 1.90
- В последних 5 играх «Спартак-2» забивает в среднем 1,40 гола за матч.
«Лейпциг» – «Штутгарт»
⏰ 21:30
Ставка: П1 за 1.51
- «Лейпциг» побеждает в 4 последних очных матчах.
«Бетис» – «Кадис»
⏰ 22:00
Ставка: Обе забьют (нет) за 1.72
- «Бетис» не пропускает в 3 последних матчах против «Кадиса».
«Брест» – «ПСЖ»
⏰ 22:00
Ставка: Ф2 (-2) за 2.27
- «ПСЖ» побеждает в 9 последних очных матчах с преимуществом не менее двух голов.
«Морейренсе» – «Брага»
⏰ 23:15
Ставка: ТБ (2,5) за 1.94
- В 3 из 5 последних матчей «Браги» проходил ТБ (2,5).
💥 Средний кэф – 1.86!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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⚽️Татьяна Васильевна⚽️
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